'Todo mundo sabe que não é fácil', diz técnico do Barcelona antes de clássico

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, reconheceu neste sábado (10) que a eliminação na semifinal da Liga dos Campeões diante da Inter de Milão durante a semana foi um duro golpe para a equipe, mas segue confiando em uma vitória sobre o Real Madrid no jogo que pode decidir o Campeonato Espanhol no domingo.

"Estamos bem. Depois da derrota em Milão, todo mundo sabe que não é fácil. Depois de um jogo assim, não é fácil, mas estamos trabalhando bem e conversamos sobre o que queremos fazer", disse Flick em entrevista coletiva antes do Clássico, o quarto e último da temporada.

"Faltam quatro jogos e um Clássico é muito importante. É questão de confiança no queremos mostrar", acrescentou.

Em sua primeira temporada no Barça, Flick ressaltou a dificuldade e a importância da conquista do Campeonato Espanhol: "Você tem que fazer 38 jogos e se chega ao final e é o primeiro, é o título mais honesto".

O treinador alemão também revelou que tem conversado sobre o que os jogadores pensam. "Todos sabem que precisam dar 100% no Clássico, ser agressivo, dominar. Temos o apoio dos torcedores, vamos jogar em casa", afirmou.

Flick destacou que o resultado não é definitivo, pois o time catalão lidera com uma vantagem de quatro pontos faltando quatro rodadas para o final do campeonato.

"Todos querem vencer um clássico. Não importa a posição na tabela. Estamos focados apenas neste jogo para dar tudo", disse.

O treinador alemão descartou as entradas de Robert Lewandowski, que jogou alguns minutos contra a Inter na Champions, e Alejandro Balde como titulares.

"Acho que eles não entram no início. Gerard [Martín] e os demais jogadores estão muito bem. Depois, teremos mais três jogos. Talvez entrem no segundo tempo", adiantou Flick.

rsc/pm/cb

© Agence France-Presse