Motorista xinga e joga spray em mulher: 'Vagabundas não respeitam trânsito'

Uma mulher de 44 anos procurou a polícia após ser atingida por um spray disparado por um motorista de um carro de luxo em uma discussão de trânsito em São Paulo na tarde de ontem.

O que aconteceu

Agressões verbais começaram após mulher reduzir velocidade e indicar que entraria em um posto de gasolina na rua Caiubi, em Perdizes. Irritado, o motorista que vinha atrás dela começou a buzinar e xingá-la de "vaca" e "arrombada". Vídeo obtido pelo UOL mostra o xingamento "vagabundas não respeitam o trânsito". As informações foram dadas pela vítima, Janaina Oliveira, no registro de ocorrência feito no 23º DP de Perdizes.

A mulher entrou no posto com o veículo, mas desceu para gravar a placa do agressor ao perceber que ele continuava parado. O homem continuou a xingá-la enquanto ela fazia as gravações.

Momento em que spray é disparado contra Janaina foi gravado. O homem diz que "vagabundas não respeitam o trânsito" e arranca com o carro enquanto aperta o spray contra ela. "Foi horrível, gratuito, violento", afirmou a mulher ao UOL. O carro usado pelo homem custa cerca de R$ 300 mil e está no nome de uma empresa.

Polícia tenta identificar o suspeito. Ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que faz diligências para identificar o homem. O caso foi registrado como injúria e lesão corporal no 23º DP de Perdizes.

Caso é mais uma evidência das violências sofridas por mulheres no trânsito, diz vítima. "Os xingamentos ali dificilmente teriam sido feitos para um homem na mesma condição. A agressão com spray de pimenta contra uma pessoa que não oferecia risco só reforça essa percepção e me faz questionar: e se fosse uma arma de fogo em vez de um spray?", afirmou Janaina ao UOL.

UOL buscou o homem gravado por e-mail para saber se ele ou um advogado querem se pronunciar sobre o assunto. O espaço será atualizado se houver posicionamento.