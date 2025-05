'Maravilhoso' e 'confortável', sofá retrátil de 3 lugares está com 40% OFF

Ter um sofá retrátil em casa pode dar um conforto a mais na hora de assistir à TV, jogar, ouvir música, ler um livro ou apenas esticar as pernas e relaxar um pouco depois de um dia cansativo. Um dos modelos que têm feito sucesso na web é o da marca Gralha Azul —e ele está com 40% de desconto, saindo por R$ 1.605,41 no Magalu.

Para quem deseja trocar o sofá ou comprar um novo, no Guia de Compras UOL dá uma ajuda trazendo as principais características desse modelo. Também reunimos informações do fabricante e de consumidores para tirar suas dúvidas. Confira:

O que diz o fabricante

Disponível nas cores bege e marrom;

Encosto reclinável;

Revestimento de veludo;

Rodinhas para facilitar o uso;

Assento com molas e espuma de densidade D-23;

Medidas: 98 cm (altura), 158 cm (profundidade) e 206 (largura);

Peso suportado: 100 kg por assento.

O que diz quem comprou

Esse sofá tem uma nota média de 4.7 (de um total de cinco) entre os consumidores. São 1.639 avaliações registradas até o momento. Quem comprou elogia principalmente o conforto e o visual do produto.

Sofá lindo e com entrega rápida. Os entregadores foram prestativos. Thais



Sofá maravilhoso. Superou as minhas expectativas. Material ótimo e confortável. Recomendo muito. Lidyane

Pontos de atenção

Contudo, é importante ter atenção às medidas do sofá e conferir se está adequado para o lugar onde será posicionado em casa. De acordo com um dos consumidores, o móvel é maior do que parece ser nas imagens do anúncio.

Eu gostei bastante dele. É muito confortável e lindo. Idêntico às fotos, só que na foto não mostra que ele é grande na parte de trás, justamente por causa do assento que é bem comprido. A minha sorte foi que coube no meu espaço ao lado da porta de entrada da sala. Para quem tem sala pequena, não recomendo. Mas comprem, pois vão amar, o conforto dele é indescritível.

Daniela

