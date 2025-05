Rússia diz que vai refletir sobre cessar-fogo e não teme sanções da Europa

O governo da Rússia disse hoje que vai "refletir" sobre o cessar-fogo de 30 dias proposto pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

O que aconteceu

"Temos que refletir sobre isso. Este é um novo desenvolvimento", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, conforme relatado pela TV estatal Russia Today. A proposta feita por Volodymyr Zelenksy é de um cessar-fogo "completo e incondicional" por 30 dias, a partir de segunda-feira (12). Pedido foi feito com ajuda de aliados europeus.

Porta-voz russo também disse que país não tem medo de uma possível sanção do Reino Unido, anunciada ontem. As novas medidas restringem operações de até 100 petroleiros que o Ocidente alega fazerem parte de uma "frota paralela" russa, embarcações mais antigas que operam fora dos sistemas de seguros ocidentais. "Já sabemos o que faremos quando as sanções forem anunciadas e como minimizaremos os efeitos", afirmou.

Moscou afirma que sanção não vai prejudicar a economia russa, mas pode aumentar custo da energia na Europa. Desde a escalada do conflito na Ucrânia, há mais de três anos, sucessivos governos britânicos impuseram mais de 2 mil sanções a pessoas e entidades russas, segundo a televisão estatal.