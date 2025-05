Putin propõe reunião com Ucrânia na próxima quinta para decidir cessar-fogo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse, em uma entrevista coletiva realizada durante a madrugada deste domingo (no horário de Moscou), que vai propor uma reunião com o chefe do Executivo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no dia 15 de maio em Istambul, Turquia, para discutir o cessar-fogo entre os dois países.

O que aconteceu

Em uma coletiva dada já nas primeiras horas do domingo, no fuso horário russo, Putin disse que vai propor um encontro em um "território neutro". "Nós estamos determinados a manter sérias negociações para eliminar as causas que originaram esse conflito", afirmou.

Fala aconteceu horas depois do presidente da Ucrânia propor um cessar-fogo de 30 dias, começando na segunda-feira (15). Mais cedo, um representante do Kremlin disse que a Rússia iria "refletir" sobre o pedido, mas dizendo que o país teria como "se livrar" de possíveis sanções europeias. "Não excluímos que durante estas conversas possamos ser capazes de acordar algum novo tipo de cessar-fogo", acrescentou Putin, sem responder diretamente à proposta

Líderes de Reino Unido, França, Alemanha, Polônia e Ucrânia definiram o início do cessar-fogo em uma reunião em Kiev. O presidente dos EUA, Donald Trump, participou por telefone. Sanções ocidentais contra a Rússia foram reforçadas repetidamente desde invasão em larga escala à Ucrânia, em 2022, sem pôr fim à guerra.

* Com informações da AFP