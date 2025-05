Protecionismo só interessa a quem o propôs, diz Lula na Rússia em nova crítica a Trump

Em nova crítica à política comercial e à guerra tarifária do governo Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado, dia 10, que o protecionismo só interessa a quem o adota.

Lula voltou a centrar críticas no presidente dos Estados Unidos, assim como fez em reunião com Vladimir Putin no Kremlin. O presidente falou a jornalistas minutos antes de decolar da capital russa, encerrando viagem ao país.

O petista também disse que vai discutir, no Brics, a adoção de barreiras comerciais pelos EUA. A cúpula do grupo de países emergentes será realizada em julho no Rio.

O assunto também será pauta nos próximos dias durante viagem à China e encontro com o presidente Xi Jinping, líder do maior rival econômico de Washigton.

Lula afirmou que o Brasil não é "quintal" de ninguém - em resposta a uma expressão usada por autoridade do governo Trump em relação à América Latina - e disse que deseja ser tratado com respeito pelos EUA.

O presidente também revelou a intenção de discutir com o governo russo a pesquisa para exploração de minerais críticos no Brasil.

O Estadão apurou que, durante a reunião com Putin e ministros de Brasil e Rússia no Kremlin, o governo brasileiro expôs a intenção de comprar mais gás natural dos russos - que teriam estoques por causa da interrupção de fornecimento à Europa - bem como obter cooperação para construção de pequenos reatores nucleares a fim de usar em energia.