Porsche milionário de Neymar tem fila de espera e opcional de R$ 300 mil

Na sua volta ao Brasil, Neymar não pôde trazer a coleção de supercarros que mantém no exterior.

O atacante do Santos, entretanto, realizou um sonho: ter um Porsche 911 GT3 RS para chamar de seu.

A compra foi realizada em abril por meio da concessionária Stuttgart, em São Paulo (SP). Neymar já usou o carro novo para treinar no Santos e compartilhou com atletas e funcionários "o tanto" que queria essa unidade.

Modelo de Neymar é quase idêntico à versão usada em competições profissionais Imagem: Divulgação

Muito mais do que um Porsche "comum", o 911 GT3 RS se destaca por ser literalmente um carro de corrida com o mínimo de adaptações possível para poder ser usado nas ruas. Ele chega a 296 km/h.

Zero-km, um Porsche 911 como esse ultrapassava os R$ 2 milhões até o ano passado. Mas o de Neymar ainda traz um opcional de R$ 300 mil chamado de Weissach Package, que adiciona rodas de magnésio, gaiola de fibra de carbono e outros itens. Dependendo da configuração, seu preço chega à faixa dos R$ 4 milhões.

Carros raros e de alto luxo, como o de Neymar, costumam ficar sair mais caros se comprados de segunda mão Imagem: Lucas Cherubini/Reprodução

Ao contrário de carros comuns, modelos de alto luxo podem custar mais se comprados usados. Isso acontece porque cada unidade é feita sob medida, em processo que pode levar até dois anos.

Assim, mesmo quem chegar à Porsche com o dinheiro na mão enfrentará uma longa fila de espera ou pagará pelo ágio de um revendedor. Séries de pouco volume e que já não são feitas mais podem elevar essa cifra.

Carro consegue mudar sua aerodinâmica em tempo real para melhorar a dirigibilidade Imagem: Divulgação

De acordo com Lucas Cherubini, caçador de supercarros, a unidade de Neymar veio da equipe Acid Green, que disputa competições oficiais de automobilismo no Brasil. Em fotos que estão circulando nas redes e ilustram esta reportagem, ainda há adesivos que identificam o piloto e CEO do time, Giuliano Bertucelli, que teria vendido a unidade por R$ 3,8 milhões.

Não porta-malas, já que o motor vai atrás e, sob o capô, há um radiador Imagem: Divulgação

A unidade foi uma das últimas a chegar ao Brasil, pois atualmente as vendas do GT3 RS estão suspensas. Espera-se que sejam reabertas em breve, mas para uma eventual versão reestilizada do modelo.

Proposta esportiva

Interior do Porsche 911 GT3 RS Imagem: Divulgação

Carros de corrida adaptados às ruas existem, primordialmente, para que modelos com o GT3 RS possam disputar campeonatos em que a produção em série é requisito de entrada.

Dessa forma, detalhes como o aerofólio gigante existem porque são necessários ao máximo desempenho do carro. O mesmo vale para a falta de isolamento acústico e para os bancos em concha, mais finos que os de outros modelos.

Há espaço para duas pessoas Imagem: Divulgação

O motor 4.0 entrega 525 cv e permite ao GT3 RS ir de zero a 100 km/h em 3,2 segundos, atingindo velocidade máxima de 296 km/h. Em altas velocidades, o barulho do carro torna difícil dialogar sem gritar. O motor fica na parte de trás do carro, que não tem porta-malas pois, sob o capô, há um radiador especial.

Alças substituem as maçanetas por facilitarem o uso com luvas esportivas Imagem: Divulgação

Quem se garante no autódromo também pode desligar as proteções contra derrapagens e ajustar diferentes parâmetros mecânicos do veículo. Foi assim que o GT3 RS marcou o quarto melhor tempo de volta no circuito de Nürburgring, na Alemanha, referência para aferir o desempenho de um esportivo.

Modelo idêntico ao de Neymar foi usado por pilotos da Porsche para bater recorde no circuito de Nürburgring Imagem: Divulgação

A marca registrada da linha GT3 RS é o aerofólio, que funciona nos carros de rua exatamente como nas unidades de competição. Tal peça serve para "prender" a traseira do esportivo ao solo, gerando estabilidade em altas velocidades.

Segundo a Porsche, quando o carro de Neymar está a 285 km/h, gera-se 860 kg de pressão aerodinâmica. Ou seja: é como se o peso de um Renault Kwid fosse exercido sobre o aerofólio.

Porsche 911 GT3 RS: um dos carros de série mais extremos do mundo Imagem: Divulgação

A asa também aproveita o sistema de redução de arrasto, conhecido como DRS na Fórmula 1, onde é acionado manualmente. No carro de rua, entretanto, a abertura das superfícies é feita por sensores computadorizados.