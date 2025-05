'Ianque latino': por que o papa Leão 14 se tornou cidadão peruano?

Do UOL, em São Paulo*

O americano Robert Prevost, 69, foi escolhido como o novo papa e adotou o nome Leão 14. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, conquistou a admiração dos fiéis latino-americanos devido ao extenso trabalho realizado por mais de duas décadas no Peru.

O que aconteceu

Leão 14 tem cidadania peruana desde 2015. Tornar-se cidadão do país era uma exigência para ocupar cargos eclesiásticos como bispo e arcebispo, conforme as normas peruanas.

Sua trajetória como sacerdote no Peru teve início em uma pequena cidade do interior. Ele ganhou destaque na Igreja por meio de seu trabalho junto à missão agostiniana em Chulucanas, município com pouco mais de 40 mil habitantes.

Posteriormente, dirigiu o seminário em Chiclayo, cidade litorânea com mais de 600 mil habitantes. Entre 2018 e 2023, Leão 14 ocupou o cargo de vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana.

O atual papa teve papel decisivo nas deliberações da Igreja no Peru. Além de participar de iniciativas pastorais voltadas à defesa dos direitos humanos, foi administrador apostólico do Callao entre 2020 e 2021, atuando de forma próxima à comunidade na organização de atividades religiosas.

Mulher reza ao lado da imagem de Robert Prevost, que se tornou Papa Leão 14, em frente à catedral de Chiclayo, Peru Imagem: Ernesto Benavides/AFP

Em 2017, o então cardeal se destacou por defender publicamente as vítimas do conflito armado das décadas de 1980 e 1990. Ele criticou o pedido de desculpas considerado insuficiente pelo ex-presidente Alberto Fujimori, considerado culpado de crimes contra a humanidade.

Em sua conta no X, o Ministério da Imigração peruano confirmou que Leão 14 ainda possuía sua carteira de identidade peruana.