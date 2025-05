Petrobras inicia perfuração de novo poço na Bahia

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou neste sábado que iniciou a perfuração de um poço no campo de Taquipe, em São Sebastião do Passé, a 80 km de Salvador, retomando as perfurações da petrolífera no estado da Bahia depois de seis anos.

"A sonda EBS-08, operada pela EBS Perfurações, é a primeira das três sondas de perfuração já contratadas para operações na atividade de produção onshore na Bahia", afirmou a Petrobras em nota.

Além das três sondas de perfuração, os novos contratos englobam, segundo a empresa, dez novas sondas de produção terrestres (SPT), que passam de 13 para 23.

"A Petrobras estima perfurar mais 100 poços na Bahia nos próximos cinco anos, aumentando a produção atual", acrescentou.

Atualmente a companhia produz na Bahia 17 mil barris de óleo equivalente por dia, em 20 concessões e aproximadamente 2 mil poços terrestres, além da plataforma de gás de Manati, em Valença.

(Reportagem de Fabrício de Castro)