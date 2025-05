Paquistão diz que 'continua comprometido' com trégua após Índia alegar violações

O Paquistão afirmou neste domingo (sábado, 10, no Brasil) que "permanece comprometido com a fiel implementação" do cessar-fogo acordado com a Índia, depois que Nova Delhi o acusou de violar a trégua e disse que estava retaliando.

Acusando a Índia de cometer suas próprias violações, o ministério das Relações Exteriores paquistanês indicou que suas forças "estão lidando com a situação com responsabilidade e moderação".

"Acreditamos que quaisquer problemas na tranquila implementação do cessar-fogo devem ser tratados por meio de comunicação em níveis apropriados. As tropas no terreno também devem exercer moderação", acrescentou.

