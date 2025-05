Papa Leão XIV explica seu compromisso com questões sociais diante dos desafios da inteligência artificial

Em uma reunião com o Colégio de Cardeais, no sábado (10), Leão XIV destacou a importância da questão social, particularmente diante dos desafios impostos pela inteligência artificial, ao escolher seu nome como papa. Robert Francis Prevost, 69 anos, foi eleito como novo papa na última quinta-feira, no segundo dia de conclave, e revelou seu nome em referência ao papa Leão XIII, que foi chefe da Igreja Católica de 1878 até sua morte em julho de 1903.

Neste sábado, Robert Prevost disse que "há várias razões" para essa escolha de seu nome de sumo pontífice, "principalmente porque o papa Leão XIII, com a histórica encíclica 'Rerum novarum', abordou a questão social no contexto da primeira grande Revolução Industrial", disse o novo papa, segundo o Vaticano.

Essa encíclica de 1891, que pode ser traduzida como "coisas novas" ou "inovações", é o texto inaugural da "doutrina social" da Igreja Católica, baseada especialmente nos princípios da dignidade humana, da solidariedade e do bem comum.

"Hoje, a Igreja oferece a todos o seu patrimônio de doutrina social em resposta a outra revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial, que colocam novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho", adicionou o pontífice.

"Vamos pegar essa preciosa herança e partir novamente, animados pela mesma esperança que nasce da fé", disse o papa Leão XIV aos cardeais, os altos dignitários da Igreja encarregados de ajudá-lo em seu governo, ao mesmo tempo em que enfatizou o "estilo de dedicação total ao serviço" de seu antecessor Francisco.

Leão XIV destacou uma série de "aspectos fundamentais" contidos, em sua opinião, na exortação apostólica "Evangelii Gaudium", proferida por Francisco em novembro de 2013, poucos meses após sua eleição.

O papa das Américas

O primeiro papa nascido nos Estados Unidos, que também adquiriu a nacionalidade peruana, após ter passado mais da metade de sua vida missionária no país latino americano, enumerou o "diálogo corajoso e confiante com o mundo contemporâneo", a "atenção amorosa aos últimos e aos que foram deixados para trás", a "conversão missionária" e o "crescimento da colegialidade e da sinodalidade" (ou seja, o envolvimento dos atores da Igreja em todos os níveis).

Leão é pastor agostiniano e também acrescentou que o papa "é um humilde servo de Deus e de seus irmãos, e nada mais". "Gostaria que renovássemos juntos, hoje, o nosso compromisso total com o caminho que a Igreja universal vem seguindo há décadas na esteira do Concílio Vaticano II", que reformou a Igreja Católica na década de 1960, acrescentou.

No domingo, Leão XIV recitará a primeira oração dominical de seu pontificado, dirigindo-se à multidão da sacada da Basílica de São Pedro para um "Regina Caeli", que deverá atrair milhares de turistas e fiéis.

(Com AFP)