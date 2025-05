Em 1ª saída do Vaticano, Leão 14 visita túmulo de papa Francisco em Roma

O Papa Leão 14 visitou hoje o túmulo do papa Francisco.

O que aconteceu

Dois dias após eleição, papa Leão 14 foi até a basílica de Santa Maria Maior, em Roma (Itália).

É a primeira visita do papa a igrejas fora do Vaticano. Durante a visita à basílica, papa rezou diante do túmulo do seu antecessor, o papa Francisco, morto em 21 de abril.

Além do túmulo do papa Francisco, Leão 14 visitou antes o santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho. Igreja fica na cidade de Genazzano, a 50 km de Roma. O local é cuidado pelos agostinianos, congregação a qual o papa faz parte, desde 1.200.

Papa viajou no banco do passageiro de uma van e acenou para fiéis. Segundo o Vatican News, o pontífice acenou para fiéis e deixou o veículo para cumprimentar os fiéis.

10.mai.2025 - Papa Leão 14 acena para fiéis em frente à basílica Santa Maria Maior, em Roma Imagem: Yara Nardi/Reuters

"Em aquele que é um, somos um só". Esse é o lema do brasão adotado pelo papa Leão 14 e divulgado na manhã de hoje. Frase consta em um comentário de Santo Agostinho ao Salmo 127. O lema expressa o desejo do novo papa de promover a unidade na Igreja.

Selo e assinatura de Leão 14 marcam o início oficial de seu pontificado. Imagem: Reprodução/Vaticano

Brasão do papa Leão 14 tem uma flor branca, em referência a Virgem Maria. No centro, um coração com chagas remete, para os católicos, ao Sagrado Coração de Jesus. Acima do escudo, há uma flor dourada.

Leão 14 é o primeiro papa nascido nos Estados Unidos. Natural de Chicago e com cidadania peruana, Robert Francis Prevost pertence à Ordem de Santo Agostinho. Atuou como missionário no Peru, foi bispo de Chiclayo e, posteriormente, prefeito do Dicastério para os Bispos, nomeado por Francisco.

A eleição do papa, após quatro votações no conclave, marca uma continuidade pastoral e institucional. Em sua primeira fala aos cardeais, Leão 14 reafirmou o compromisso com uma Igreja missionária, acolhedora e sinodal. Como destacou o Business Insider, a escolha simbólica no brasão indica um pontífice disposto a manter o espírito de reforma e diálogo de seu antecessor, mas com traços de firmeza e identidade espiritual bem definidos.