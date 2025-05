Olimpíada de Educação Financeira atinge 4000 escolas inscritas

A edição 2025 da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF) atingiu está semana a marca de 4000 escolas inscritas, em 1825 municípios, cerca de um terço das cidades do país.

A maior parte das escolas são do estado de São Paulo, que já tem 550 inscritos. O Rio de Janeiro tem 364 inscritos, seguido de perto pelo Ceará, com 348 instituições, e pelo Piauí, com 333.

Notícias relacionadas:

"A OLITEF representa um marco significativo na promoção da educação financeira no Brasil, uma ferramenta poderosa para conectar a matemática ao dia a dia das nossas crianças e jovens, gerando um efeito transformador. Nós do Tesouro Nacional, promotores do programa Tesouro Direto, estamos orgulhosos dos resultados alcançados e comprometidos em continuar apoiando a educação financeira em todo o país" afirma por nota o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

Em sua edição de 2024 a competição premiou 182 professores e gestores,

A primeira edição da OLITEF, realizada em setembro de 2024, contou com a participação de mais de 546 mil alunos de 2.234 cidades, equivalente a 43% dos municípios brasileiros. Em 2025, a prova será realizada no dia 9 setembro e já está com as inscrições abertas, de forma gratuita através do site olitef.com.br.

Em 2025 a competição expandirá a participação, com categorias para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. Todos os estudantes cadastrados pelas escolas na plataforma da OLITEF terão acesso gratuito ao material preparatório, aos resultados da prova e poderão emitir certificado digital de participação. Nas próximas semanas haverá também simulados preparatórios disponibilizados para as escolas inscritas.

"Acreditamos no potencial das competições acadêmicas para engajar alunos e professores de forma simples e inovadora. Para que sejam saudáveis, a preparação é essencial ? e os simulados cumprem um papel central nesse processo. É bastante desafiador participar de uma olimpíada sem ter tido contato prévio com o conteúdo que será abordado na prova, e é exatamente aí que o simulado entra. Também oferecemos trilhas e conteúdos exclusivos para apoiar os professores na preparação dos estudantes", explicou à Agência Brasil Cristina Diaz, CEO da Upmat Educacional, que atua na organização da Olimpíada.

A OLITEF é uma iniciativa nacional gratuita realizada pela B3 e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), é organizada pela UpMat Educacional com apoio do Ministério da Educação (MEC), Banco Central, Consed e UNDIME. As próximas fases, com inscrição aberta até 01/09, e provas em 08/09. O calendário completo pode ser conferido em https://www.olitef.com.br/cronogramaa-2025 .