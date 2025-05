O r&b psicodélico de Greentea Peng, grande promessa da cena musical britânica

Novo rosto do r&b londrino, Greentea Peng acaba de lançar um álbum no qual se entrega a ritmos hipnóticos e letras engajadas. Devido a seu estilo irreverente e letras introspectivas, a artista é frequentemente comparada a Amy Winehouse, e tem Lauryn Hill e Erykah Badu como suas principais influências musicais.

Greentea Peng ou Aria Wells - seu verdadeiro nome ­- nasceu e cresceu em Londres em uma família com origens africanas e árabes. Vítima de bullying na escola, a jovem chegou a abandonar as ambições artísticas durante alguns anos, mas o encontro com produtores musicais durante um mochilão pelo mundo a fez voltar atrás.

Aos 30 anos e integrante da célebre lista do jornal britânico The Observer com as 20 maiores promessas da música, Greentea Peng esbanja talento. Seu último e terceiro álbum, "Tell Dem It's Sunny", trabalho maduro e assertivo, é ovacionado pela crítica. É deste disco que sai "Green", faixa escolhida para a playlist da Programação Musical da RFI.

Ouça o Balada Musical todos os sábados nos programas da RFI e também no Spotify e no Deezer. As playlists da Programação Musical da RFI também podem ser acessadas no YouTube, Deezer e Spotify.