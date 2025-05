Novo ministro das Relações Exteriores alemão viaja a Israel para "discussões críticas"

BERLIM (Reuters) - O novo ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, partiu para Israel neste sábado para uma viagem ao Oriente Médio, na qual "discussões críticas" são esperadas, disse ele ao deixar Berlim.

"Em ambas as democracias, discussões críticas sobre as políticas do próprio governo e das nações amigas fazem parte disso", disse Wadephul.

Ele condenou os ataques do Hamas "nos termos mais fortes" e pediu a libertação de todos os reféns israelenses.

Os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 mataram 1.200 pessoas e fizeram 251 reféns em Gaza, segundo dados israelenses. A campanha israelense matou mais de 52.000 palestinos, a maioria civis, segundo autoridades de saúde em Gaza.

"Perguntarei sobre o objetivo estratégico dos combates, que se intensificaram novamente desde março", disse Wadephul.

De acordo com um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wadephul se encontrará com o Ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Saar, e com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Wadephul também visitará o memorial Yad Vashem e conversará com parentes de reféns mantidos pelo Hamas em Gaza.

Em Ramallah, o ministro se encontrará com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammed Mustafa.

(Reportagem de Alex Ratz; texto de Maria Martinez)