Avó, mãe e neta são achadas mortas dentro de apartamento em Belo Horizonte

Do UOL, em São Paulo

Três mulheres da mesma família foram encontradas mortas dentro de um apartamento em Belo Horizonte na tarde de ontem.

O que aconteceu

Corpos de avó, de 68 anos, da filha dela, de 42, e da neta, de um ano, foram achados pela polícia em cima da cama de um quarto. Elas estavam ao lado dos cachorros da família, que também estavam mortos. O caso aconteceu no bairro de Barro Preto, na região Centro-Sul da capital.

Síndica do prédio foi quem chamou a polícia. Ela foi procurada pela avó paterna da criança, que disse que não conseguia fazer contato com as mulheres. Ao subir até o apartamento das vítimas, ela sentiu um cheiro forte e ligou para a PM.

Apartamento estava trancado e foi arrombado. Os corpos das três estavam em um quarto fechado e a polícia encontrou pedaços de carvão em bandejas no local, segundo relatório da ocorrência. Não há informação sobre se o carvão tem qualquer relação com a causa da morte das mulheres.

Vizinhos não viam moradoras desde o domingo. À Rádio Itatiaia, a síndica do prédio afirmou que a criança que morava no apartamento tinha uma deficiência e passou por uma cirurgia pouco antes do crime.

Causa das mortes ainda não foi identificada. O local passou por perícia e os corpos das vítimas foram enviados ao IML. Em nota, a Polícia Civil afirmou que "aguarda a conclusão dos laudos periciais para atestar as circunstâncias e as causas das mortes".