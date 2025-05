Maestro brasileiro João Carlos Martins encerra carreira internacional com concerto no Carnegie Hall

Na noite de 9 de maio, o Carnegie Hall viveu um desses momentos que escapam da partitura. No palco, o maestro brasileiro João Carlos Martins regeu pela última vez nos Estados Unidos.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York

Aos 85 anos, o maestro encerrou sua trajetória internacional diante de uma plateia lotada ? como foi também em sua estreia, aos 21 anos, no mesmo palco nova-iorquino.

Martins regeu a orquestra NOVUS (Trinity Church's New Music Orchestra) e, como epílogo, se sentou ao piano. Usava luvas biônicas, uma tecnologia brasileira que lhe devolveu o movimento dos dedos ? o que a medicina, durante décadas, havia lhe negado. Tocou Bach, com os dez dedos, e fez o impossível soar natural. "Ganhei muitas batalhas, perdi algumas guerras", disse ele, no palco. "Mas nunca parei de lutar."

Essa luta começou cedo. Aos 8 anos, já era considerado prodígio. Aos 18, gravava os primeiros discos. Aos 21, era celebrado pelo New York Times como um dos mais notáveis intérpretes de Bach de sua geração. Mas a ascensão meteórica deu lugar, quase sem aviso, a uma espiral de tragédias.

Aos 22 anos, uma dor inexplicável começou a comprometer os movimentos da mão direita. A distonia focal ? um distúrbio neurológico que atinge músicos e atletas ? foi interrompendo, aos poucos, sua carreira de pianista. Vieram cirurgias experimentais nos Estados Unidos, no Brasil, na China. Vieram quedas, fraturas, uma lesão cerebral após um assalto brutal na Bulgária. Vieram os silêncios, as pausas forçadas, os dias em que a música parecia ter lhe virado o rosto.

Fim e recomeço

Aos 29 anos, uma crítica no New York Times o chamou de "errático". Ele interpretou como um veredito e parou de tocar. Sete anos depois, virou empresário de boxe. Levou Éder Jofre de volta aos ringues e viu o pugilista recuperar o título mundial. "Se ele conseguiu, eu também posso voltar ao piano", pensou.

Mas a volta não foi imediata. Antes disso, houve o fundo do poço. "Entrei numa banheira com uma gilete para me suicidar", contou. "Aí o telefone tocou. Era meu professor de piano. Ali, eu voltei a ter amor à música. À vida."

A reabilitação foi longa, e a superação virou parte do espetáculo. Quando quase todos os dedos já não respondiam, surgiu Ubiratan Bizarro Costa, um designer de Sumaré, no interior de São Paulo, que projetou uma luva biônica capaz de devolver o toque ao maestro. "Achei que era para lutar boxe", brinca Martins. Mas quando testou a luva, chorou. O vídeo viralizou. Charlize Theron e Viola Davis compartilharam. O mundo viu, e acreditou.

Um novo desafio: levar a música às crianças

Mesmo diante de tantas perdas ? inclusive físicas ? João Carlos Martins encontrou formas de continuar. Aos 62, tornou-se maestro. Aos 85, fala agora em dedicar o tempo que tem à educação musical. Em escolas públicas de São Paulo, com copos, papéis e palitos, ensina crianças a ouvir, a tocar, a se concentrar. O método é simples, mas os resultados são visíveis no rendimento escolar e no comportamento das crianças.

"Estou com um projeto para mostrar que o poder de concentração das crianças pode ser resgatado pela música. Isso pode mudar vidas", diz, com a convicção de quem já mudou a própria ? mais de uma vez.

No início de 2025, outro golpe. O maestro foi diagnosticado com câncer de próstata. Passou por cirurgia e está em recuperação. Mas não parou. Quando perguntado sobre o futuro, não fala em fim. Fala em missão.

No Carnegie Hall, encerrou-se um ciclo. Mas a história de João Carlos Martins parece sempre disposta a recomeçar ? como uma sinfonia que, mesmo após o silêncio, encontra um novo movimento.