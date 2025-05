Lundin Mining e BHP descobrem maior depósito de cobre, ouro e prata do mundo

A mineradora Lundin Mining informou que a Vicuña Corp., uma joint venture formada com a BHP, concluiu estimativas atualizadas de recursos minerais para depósitos de Filo del Sol e Josemaria, localizados na região do distrito Vicuña, na fronteira entre Chile e Argentina. Segundo a empresa, que tem operações no Brasil, Chile, Portugal e Estados Unidos, os projetos somam uma das maiores concentrações de cobre, ouro e prata já identificadas no mundo.

O recurso mineral recém estimado posiciona o complexo entre os dez maiores depósitos de cobre do mundo. Os dados impressionam: são 13 milhões de toneladas (Mt) de cobre em recursos medidos e indicados (M&I), além de 25 Mt em recursos inferidos. Em ouro, os números chegam a 32 milhões de onças (Moz) em M&I e 49 Moz em inferidos. Já a prata soma 659 Moz em M&I e 808 Moz em inferidos.

Segundo Jack Lundin, presidente e CEO da Lundin Mining, a descoberta representa "a maior descoberta greenfield de cobre nos últimos 30 anos". O executivo destacou ainda o alto teor dos depósitos, que permitirá uma mineração com retorno mais eficiente nos primeiros anos de operação.

O projeto inclui, ainda, uma camada de óxido de cobre em superfície, que pode ser explorada com menores investimentos iniciais. Os depósitos de Filo del Sol e Josemaria apresentam núcleos de alto teor mineral: mais de 600 Mt a 1,14% de cobre equivalente (CuEq) no primeiro, e cerca de 200 Mt a 0,73% CuEq no segundo.

Além do volume já identificado, a Lundin destacou o claro potencial de expansão da área. Perfurações adicionais indicam continuidade da mineralização em profundidade, especialmente na zona Flamenco, ao sul de Filo del Sol.

A descoberta impulsionou significativamente os recursos minerais atribuíveis à Lundin Mining, com aumento de 29% nos recursos medidos e indicados de cobre, e um salto de 650% nos recursos inferidos.

Conforme a empresa, as informações servirão de base para um relatório técnico integrado, previsto para o primeiro trimestre de 2026, que delineará o desenvolvimento do complexo de mineração conjunto. "Estamos ansiosos para avançar em Vicuña com nosso parceiro e gerar valor de longo prazo para nossos stakeholders", afirmou Lundin.