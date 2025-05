Lula desembarca em Pequim e diz que está na China para fechar parcerias e acordos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está na China, após viagem à Rússia, onde se encontrou com a contraparte local, Vladimir Putin. Pela rede social X, o chefe do Executivo brasileiro informou que está em Pequim para fechar novas parcerias e assinar acordos de cooperação em múltiplas áreas. "É mais um grande passo na relação de amizade e proximidade estratégica com a China, maior parceiro comercial do Brasil desde 2009", postou o mandatário, aplicando imagens das bandeiras do Brasil e da China.

Junto com o texto, Lula publicou uma foto em que aparece ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, sendo recepcionados com flores por crianças locais. Também desembarcaram do voo presidencial, segundo a imagem, os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), entre outros membros da comitiva. A agenda oficial do presidente no país tem início na próxima segunda-feira, 12.