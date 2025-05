Após visita à Rússia, Lula chega a Pequim com agenda econômica e política

O presidente Lula chegou a Pequim na tarde de hoje, acompanhado da primeira-dama, Janja, de ministros e empresários. Lá, Lula deve participar de reunião bilateral com Xi Jinping.

O que aconteceu

Luiz Inácio Lula da Silva chegou à China na noite deste sábado (10). Eram 23h38 no horário de Pequim (12h38 em Brasília). O presidente estava antes na Rússia, onde participou dos festejos do Dia da Vitória ao lado de Vladimir Putin, presidente do país.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante chegada a Pequim Imagem: Ricardo Stuckert / PR

Lula levou uma comitiva numerosa para a China, incluindo ministros e empresários. Entre os integrantes da delegação está o chefe da Casa Civil, Rui Costa, que já havia estado na China na semana anterior, voltou ao Brasil e agora retornou ao país asiático. Segundo o Itamaraty, dos 48 acordos em negociação, 16 foram efetivamente concluídos até o momento sob a coordenação de Costa.

Ida para a China é vista como aceno aos Brics. Com Xi Jinping, Lula deve conversar sobre alternativas às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O plano é ampliar as relações econômicas entre os países. "Lula mostra que está traçando um caminho independente e o Brasil valoriza os Brics", afirma Angelo Segrillo, doutor em história pela USP.

Agenda política em Pequim

Primeiro compromisso de Lula na China é um encontro entre empresários chineses e brasileiros. A agenda oficial do presidente brasileiro começa na segunda-feira (12), com participação no encerramento do seminário empresarial China-Brasil, evento voltado à aproximação econômica entre os dois países.

Lula deve discursar na abertura do Fórum Celac-China. Na terça-feira (13), é previsto que o presidente brasileiro faça a abertura do IV Fórum China-Celac — a Celac reúne os países da América Latina e Caribe.

Também estão previstos encontros bilaterais com líderes chineses. Entre eles, o presidente da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro, Li Qiang, e o presidente da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, Zhao Leji.

Lula deve retornar ao Brasil na terça-feira. Após as reuniões, haverá uma cerimônia de assinatura de atos bilaterais e uma declaração conjunta à imprensa.

Brasil e China terão ano de aproximação.

Xi Jinping e Lula se encontram no Brasil, em julho.

Parte dos acordos em discussão deve ser concluída na cúpula do Brics, marcada para julho, no Rio de Janeiro.