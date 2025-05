Líderes europeus pressionam Rússia por cessar-fogo e alertam para sanções

As principais potências europeias apoiaram neste sábado um cessar-fogo incondicional de 30 dias na Ucrânia, com o apoio do presidente dos EUA, Donald Trump, e ameaçaram o presidente russo Vladimir Putin com novas sanções se ele não aceitar a proposta.

Os líderes de Reino Unido, França, Alemanha, Polônia e Ucrânia definiram o início do cessar-fogo para a próxima segunda-feira, 12 de maio, em uma reunião em Kiev, durante a qual mantiveram uma conversa telefônica com Trump.

"Então, todos nós aqui, junto com os EUA, estamos desafiando Putin. Se ele leva a sério a paz, então ele tem a chance de demonstrar isso", disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em uma coletiva de imprensa.

"Chega de 'ses' e 'mas', chega de condições e atrasos."

Logo após o anúncio dos líderes europeus, o Kremlin pareceu desprezar o assunto.

"Ouvimos muitas declarações contraditórias da Europa. Geralmente, são de natureza confrontacional, em vez de tentar reavivar nossas relações. Nada mais", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência de notícias russa Interfax.

As sanções ocidentais contra a Rússia foram reforçadas repetidamente desde invasão em larga escala à Ucrânia, em 2022, sem pôr fim à guerra. No entanto, cumprir a ameaça seria um sinal de crescente unidade ocidental após meses de imprevisibilidade na política norte-americana, desde o retorno de Trump à Casa Branca.

Depois de se envolver diretamente com autoridades russas, entrar em confronto público com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e cortar brevemente a ajuda militar vital a Kiev, Washington retomou os laços com a Ucrânia e garantiu aos EUA acesso preferencial a novos acordos de minerais ucranianos.

Trump, que não comentou publicamente as declarações dos líderes europeus de imediato, também demonstrou frustração com o que Washington vê como uma lentidão de Putin em relação a um cessar-fogo.

"Caso o cessar-fogo seja violado, sanções massivas serão preparadas, em coordenação entre os europeus e os Estados Unidos", disse o presidente da França, Emmanuel Macron.

Ao impor novas sanções, a Casa Branca estaria se alinhando mais com a Europa Ocidental, que tem sido abalada por uma guerra comercial na qual Trump impôs tarifas aos países e sugeriu que talvez não defendesse os aliados da Otan que gastam pouco em sua própria defesa.

Zelensky disse que ele e os líderes europeus concordaram que o cessar-fogo incondicional deve começar na segunda-feira e abranger ar, mar e terra. Caso a Rússia se recuse, enfrentará novas sanções, incluindo o reforço de medidas punitivas contra os setores de energia e bancário, afirmou.

