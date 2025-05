Kit com 2 garrafas e copo custa menos de R$ 30; veja o que diz quem comprou

No trabalho, nos estudos e na academia, ter uma garrafinha por perto facilita a ingestão de água e ajuda a manter a hidratação em dia. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um kit com duas garrafas e um copo que combinam com qualquer momento da rotina. E o melhor: o kit está com desconto de 70%, custando R$ 29,80 na Shopee.

Segundo o fabricante, os itens do kit podem ser personalizados com adesivos, com várias figuras e formas para deixar tudo do seu jeito. Confira mais informações sobre os produtos, o que diz quem comprou e os pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre o kit?

Composto por duas garrafas (240 ml e 500 ml) e um copo estilo Quencher (1,2 L);

A garrafa de 500 ml e o copo possuem canudos para facilitar o consumo;

Copo com alça para transporte prático;

As garrafas possuem marcadores de horários e quantidade de água;

Acompanha duas cartelas com adesivos para personalizar as peças;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Este kit possui mais de 30 mil avaliações na Shopee, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os principais elogios de quem comprou são a qualidade do material, ótimo custo-benefício e tamanho ideal.

Super recomendo. O material é ótimo e são lindas. Comprei o kit com três. Preço bem acessível e chegou super rápido, antes do esperado. Laudelina Rodrigues

Chegou na data prevista. Vieram sem nenhum defeito e são maravilhosas. Veio com os adesivos certinhos e o material é ótimo, pois já caíram duas vezes e não quebrou. Talita Alves Vieira

Ótimo custo-benefício, material excelente e muito bonitas. Vão ser ótimos para trabalho, faculdade e academia. Entrega super rápida e vendedor cuidadoso, veio muito bem embalada. Jô

Muito boa a qualidade, veio super rápido. As peças não são térmicas. Os tamanhos são muito bons. O copo grande fica com o canudo exposto, não tem uma tampa para o canudo. A tampa que tem é para a abertura do gargalo do copo mesmo. O copo grande veio com o canudo bem comprido, mas é só cortar. Amanda Maria

Pontos de atenção

Por outro lado, há consumidores que reclamam da fragilidade e acabamento do material, além de críticas às informações do anúncio sobre a quantidade de água e ao fato das peças não serem térmicas. Confira os comentários a seguir:

Chegou perfeitamente como no anúncio. Lindas. Mas achei que a água nela ficou com gosto de plástico. Gabi Melo

Sinceramente, esperava um pouco mais. O copo maior aparentava ser térmico nas imagens, mas sem problemas, o design em si é bonito. Mas algo que ficou um pouco estranho foram as manchas e sujeiras em volta do copo e, principalmente, da tampa, dando um aspecto de já utilizado, mas pelo preço está tudo ok. Rafael

(...) Achei lindas as garrafinhas. Porém, o acabamento não é lá essas coisas. A pintura mal acabada e o fundo da garrafa parece frágil. Achei que as garrafinhas seriam mais grossas. A minha veio com uma mancha preta por dentro do plástico. Miriam Silva

Produto muito bom, mas a quantidade de mililitros informada no anúncio sobre a garrafa está incorreta. Erica

