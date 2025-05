Índia e Paquistão trocam tiros apesar do acordo de cessar-fogo

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia e o Paquistão concordaram com um cessar-fogo neste sábado, após conversas diplomáticas lideradas pelos Estados Unidos, mas horas depois os indicanos acusaram os paquistaneses de terem violado a trégua.

O cessar-fogo ocorreu em meio a temores crescentes de que o conflito pudesse se transformar em um confronto mais amplo, com ambas as nações em alerta máximo.

Mas em poucas horas, violações foram relatadas nas principais cidades da Caxemira indiana, o território que sofreu o impacto de quatro dias de conflitos.

As forças armadas indianas estavam respondendo às violações do cessar-fogo pelo Paquistão horas após a trégua ter sido alcançada, disse o secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, em uma coletiva de imprensa em Nova Déli.

As atuais hostilidades começaram após um ataque mortal em 22 de abril contra turistas hindus na Caxemira indiana, que deixou 26 mortos.

A Índia culpou grupos militantes baseados no Paquistão pelo ataque, levando Nova Déli a lançar ações aéreas no início desta semana contra o que descreveu como "infraestrutura terrorista" dentro do Paquistão.

O Paquistão, que nega envolvimento no ataque à Caxemira, condenou os ataques e prometeu retaliar.

A Índia afirmou ter atacado nove "campos terroristas" no Paquistão na quarta-feira, alegando que esses locais eram centros de doutrinação, campos de treinamento e plataformas de lançamento para ataques. Alguns deles, segundo autoridades indianas, estavam ligados aos responsáveis pela violência do mês passado.

O Paquistão disse que os ataques indianos atingiram seis locais em seu território, nenhum deles campos de militantes.

Inicialmente, o Paquistão alegou ter abatido cinco caças indianos durante a primeira onda de ataques, uma alegação que a embaixada indiana em Pequim rejeitou como "desinformação".

Em resposta às escaladas subsequentes, o Paquistão disse que abateu 25 drones indianos durante a noite, incluindo alguns sobre suas maiores cidades, Karachi e Lahore.

Enquanto isso, a Índia declarou que havia "neutralizado" as tentativas do Paquistão de atingir alvos militares com drones e mísseis, incluindo ataques a sistemas de defesa aérea no Paquistão.

(Sakshi Dayal e Surbhi Misra)