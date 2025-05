EUA estocam carne brasileira temendo alta de preços, diz New York Times

Do UOL, em São Paulo

O tarifaço de Donald Trump vem gerando guerras comerciais que podem elevar os preços nos EUA e terminar em mais envio de carne brasileira para a China.

O que aconteceu

Temendo o aumento nos preços da carne bovina, frigoríficos dos Estados Unidos passaram a estocar carne brasileira. Segundo reportagem do The New York Times, a estratégia é uma reação às turbulências comerciais provocadas por medidas adotadas pelo presidente Donald Trump e à crescente concorrência da China pelo produto brasileiro.

Em 2024, os EUA importaram cerca de 229 mil toneladas de carne bovina do Brasil. O consumo, segundo o jornal norte-americano, é destinado, sobretudo, à produção de hambúrgueres que misturam carne moída.

Com o risco "Trump" o Brasil —maior exportador de carne bovina do mundo— saiu ganhando. De acordo com o jornal, os compradores internacionais, como China e EUA, têm aumentado a busca por frigoríficos brasileiros, o que já elevou os preços em 20% desde o início de abril.

Carne bovina brasileira é disputada por China e EUA Imagem: GettyImages

Corrida por proteína

Tarifa de 10% sobre produtos brasileiros incomoda frigoríficos americanos. Os produtores brasileiros estão animados para preencher a lacuna deixada pelas 390 empresas dos Estados Unidos que tiveram licenças de exportação de carne revogadas pelo governo chinês. "Alguém vai precisar fornecer essa carne", disse o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro ao The New York Times.

Brasil é maior exportador de carne do mundo. Embora os Estados Unidos ainda sejam o maior produtor mundial de carne bovina, o consumo dos dois países ultrapassa em muito o que eles produzem —sobretudo para o consumo doméstico.

O Brasil está em uma posição única. Nenhum outro país no mundo consegue atender a essa demanda.

Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, em entrevista ao New York Times

O momento, do nosso ponto de vista, nunca foi tão favorável ao Brasil. O mundo está de portas abertas para a carne brasileira.

Luiz Gustavo Oliveira, vice-presidente do Grupo Fribal, em entrevista ao New York Times

Mercado americano tenta alternativas

A alta no preço da carne brasileira já começa ter consequências para a indústria alimentícia nos EUA. O empresário Kent Sander, dono de uma rede de alimentos, contou ao New York Times que começou a substituir parte da carne bovina por carne suína na composição dos hambúrgueres. "Estou tentando oferecer às pessoas uma opção acessível", afirmou.

Decisões de Trump incomodam produtores dos EUA. Enquanto o governo americano impõe uma tarifa de 10% sobre produtos brasileiros, frigoríficos dos dois lados do oceano acompanham com atenção o cenário e se preparam para novos desdobramentos em uma disputa em que o Brasil, ao menos por enquanto, parece estar em vantagem.