Nuvem tóxica deixa 150 mil pessoas confinadas por horas na Espanha

Moradores de cinco cidades da Espanha ficaram confinados por quase sete horas após um incêndio em um depósito industrial criar uma nuvem tóxica na Catalunha.

O que aconteceu

Ao todo, 150 mil pessoas foram orientadas a não saírem de casa. O governo catalão pediu que moradores mantivessem as janelas e portas fechadas. Estradas e estações de trem tiveram funcionamento interrompido para impedir deslocamentos à região.

Restrições eram válidas para municípios de cidades costeiras a oeste de Barcelona. Elas começaram nas primeiras horas de hoje e foram suspensas às 12h15 no horário local (7h15 no horário de Brasília).

Nuvem tóxica de cloro pairou sobre cidades após incêndio em um depósito de produtos para piscinas. O fogo começou na cidade de Vilanova i la Geltrú e a água usada pelos bombeiros para apagar o fogo no local teve uma reação química com o cloro, o que causou uma nuvem poluente.

Ninguém morreu nem ficou ferido, segundo o governo. O fogo foi controlado nas primeiras horas da manhã e a causa dele ainda não foi identificada, mas há suspeitas de que o incêndio tenha começado em uma bateria de lítio.

Mesmo com o fim do confinamento, a orientação do governo é de que pessoas sensíveis continuem em casa. A ministra do Interior da Catalunha, Núria Parlon, afirmou que crianças e idosos devem ficar em casa como precaução, já que "algumas partículas tóxicas ainda podem permanecer no ar". Atletas também foram orientados a não praticar esportes para evitar contato intenso com o ar contaminado.

População também deve ficar atenta a possíveis novos confinamentos. Como a nuvem não se dissipou totalmente, é possível que, a depender do vento, outras áreas recebam avisos de confinamento dentro das próximas horas.

*Com informações da AFP