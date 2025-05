Feriadão à vista: confira casas no litoral e interior de SP para descansar

Para o feriado de Corpus Christi (19/6), que cai em uma quinta-feira, destinos como Bertioga e Campos do Jordão, no litoral e interior de São Paulo, oferecem a chance de descansar longe da rotina das grandes cidades.

Além desses, há opções para quem quer fugir da capital paulista, mas sem precisar dirigir por várias horas. É possível aproveitar muitos desses lugares com a família, ir em casal ou até curtir uma viagem solo no feriado.

Na plataforma Airbnb, há diversas opções de hospedagem em áreas rurais e serranas, com fácil acesso a rios e cachoeiras. Todas as opções receberam notas acima de 4,8 (de 5) pelos hóspedes. Os preços e as disponibilidades foram checados em 09/05/25, mas podem ter alterações a qualquer momento.

Bertioga

Litoral norte é opção perto de SP Imagem: Divulgação Airbnb

A 600 metros da praia, o apartamento tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda com tela de segurança. Um dos quartos tem cama de casal e o outro, duas beliches. Na sala, há sofá e TV smart. A cozinha conta com utensílios básicos para a estadia. O imóvel também tem ventilador de teto nos quartos e na sala

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Apartamento extremamente limpo, igual ao anúncio. A Claudia, anfitriã, é muito atenciosa e responde rápido. Amei e voltarei com certeza." (Neli, abril de 2025).

Brotas

Brotas tem opção para quem gosta de natureza e aventura Imagem: Divulgação Airbnb

Perto da Estação Ferroviária de Brotas, a casa fica em um bairro residencial e oferece piscina com cascata e área de lazer privativa. O espaço amplo e aberto acomoda casais, famílias com crianças e pets. Na parte de cima, a varanda tem vista para o horizonte da cidade.

Nota no Airbnb: 4,89

Palavra do hóspede: "Giovana (anfitriã) foi atenciosa desde que fechei a estadia, e o ambiente da casa é mais bonito do que nas fotos. Aimplesmente amei!" (Isabelle, março de 2025).

Ilhabela

Ilha Bela no litoral norte fica a menos de três horas de SP Imagem: Divulgação Airbnb

Em frente à praia do Perequê, o apartamento fica no térreo do condomínio "Ilha flat", em um canto mais reservado e tranquilo. A ciclovia passa na porta, e há fácil acesso a bares, restaurantes, mercado, lojas e agências de passeio.

Nota no Airbnb: 4,84

Palavra do hóspede: "Super indico, tive uma experiência muito boa e já estou com planos para voltar." (Antonio março de 2025).

Boiçucanga

Boiçucanga é boa para relaxar Imagem: Divulgação Airbnb

Em frente à praia do litoral norte de São Paulo, o chalé fica em um condomínio arborizado e tranquilo, com segurança 24 horas. Basta atravessar a rua para chegar à faixa de areia.

O local tem internet de 600 MB, acesso à Netflix e está perto de supermercado, shopping, restaurantes e pronto-socorro —tudo acessível a pé, sem necessidade de carro.

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Ótima estadia. O proprietário é sempre prestativo, gentil, pronto para te ajudar quando precisa. A casa está tem ótimas acomodações, muito limpo e tudo funcionando muito bem.". (Wagner, março de 2025).

Campos do Jordão

Campos do Jordão é ótimo no outono e inverno Imagem: Divulgação Airbnb

A "Casa da Onça" é um retiro de 45 m² localizado no tranquilo Bairro dos Mellos, a menos de 30 minutos de Campos do Jordão e Santo Antônio.

Nota no Airbnb: 4,89

Palavra do hóspede: "Chalé super aconchegante e caprichado. Com todos os utensílios necessários para uma excelente estadia. A região é muito linda e tranquila, e para chegar não tivemos problema algum. Pretendo voltar em breve. Recomendo demais!" (Renan, março de 2025).

Cunha

Conheça o lavandário da cidade Imagem: Divulgação Airbnb

A 3 km do centro de Cunha, o chalé está em uma área rural com acesso fácil à estrada e aos principais pontos turísticos, como a Pedra da Macela e ateliês de cerâmica. Em maio, a cidade recebe a tradicional Festa do Pinhão.

Reserve por R$ 1.671

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Chalé muito aconchegante. Ótima opção para quem gosta de tranquilidade e sossego. Boa localização, estando a poucos km da cidade e pontos turísticos. Tudo muito limpo e uma cozinha bem equipada." (Enrico, maio de 2025).

Serra Negra

Serra Negra no interior é ótima opção para descansar Imagem: Divulgação Airbnb

A 5 km do centro de Serra Negra, a cabana fica em uma fazenda com acesso por estrada totalmente asfaltada. A localização permite aproveitar a área rural sem se afastar da cidade. Recém-construída, a acomodação conta com ofurô externo e espaço de cinema, indicada para casais ou pequenas famílias.

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Cabana incrível, muito bom para descansar e passar com casal. O projetor foi uma atração à parte que nos encantou. Super recomendo." (Sergio, maio de 2025).

São João da Boa Vista

São João da Boa Vista pode ser opção para fugir da capital Imagem: Divulgação Airbnb

A casa fica a 1.450 metros de altitude, entre São João da Boa Vista e Águas da Prata, a 20 minutos de Poços de Caldas (MG). De lá, é possível avistar dezenas de cidades no horizonte e acompanhar o pôr do sol. A região tem restaurantes rurais, cafés, cachoeiras e opções de turismo de aventura.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Lugar simplesmente maravilhoso. Voltaremos com certeza. Amamos a tranquilidade, a casa, tudo. A Selma (anfitriã) é uma pessoa incrível, nos atendeu super bem, deixou tudo impecável, a casa está cheirosa e limpa. Vale cada centavo pela paisagem." (Maisa, março de 2025).

Águas de Lindoia

Águas de Lindoia é ótima opção para o circuito das águas Imagem: Divulgação Airbnb

A cabana, para até três hóspedes, oferece um ambiente tranquilo e em contato com a natureza. Com grandes janelas, proporciona uma boa vista do local. Na parte externa, há uma banheira de água fria, ideal para relaxar e apreciar a vista das montanhas e mata nativa.

Nota no Airbnb: 4,8

Palavra do hóspede: "O local é muito bonito, você acorda pela manhã com a visão das montanhas e a natureza. O local é muito tranquilo e a privacidade é bem respeitada. A casa é bem bonita e bem cuidada. Perfeitamente compatível com o que mostra nas fotos." (Heitor, maio de 2025).

Ilha Bela

Ilha Bela no litoral norte é opção para aproveitar praias paulistas Imagem: Divulgação Airbnb

O KaiBangalô, localizado no norte de Ilhabela, fica próximo às praias Siriúba, Arrozal e Viana. O chalé oferece vistas do mar e das montanhas, além de uma varanda com ofurô aquecido para relaxar ao pôr do sol. A suíte conta com cama queen e amenities premium. A estrutura é voltada para delivery, com frigobar, micro-ondas, pratos e talheres disponíveis. Ideal para casais em busca de tranquilidade e sofisticação.

Nota no Airbnb: 4,8

Palavra do hóspede: "Anfitriões perfeitos! Deixaram o local extremamente organizado, cheiroso e aconchegante. Nos deram total privacidade e todas as dicas possíveis: alimentação, passeios, praias e afins." (Arthur, maio de 2025).

Escolhemos cada hospedagem de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos itens oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.