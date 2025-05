Deflação em fábricas chinesas se aprofunda com guerra comercial

PEQUIM (Reuters) - Os preços de fábrica na China registraram a maior queda em seis meses em abril, enquanto os preços ao consumidor caíram pelo terceiro mês, ressaltando a necessidade de mais estímulos enquanto os formuladores de políticas lidam com o impacto econômico da guerra comercial com os Estados Unidos.

A retração prolongada do mercado imobiliário, o alto endividamento das famílias e a insegurança no emprego prejudicaram os investimentos e os gastos do consumidor, mantendo vivas as pressões deflacionárias. Agora, a economia chinesa também enfrenta riscos externos crescentes, decorrentes das barreiras comerciais.

No entanto, há esperanças de uma redução das tensões, já que as negociações comerciais entre EUA e China começaram na Suíça neste sábado.

O índice de preços ao produtor da China caiu 2,7% em abril na comparação anual, mais que a queda de 2,5% de março, mas ficou abaixo da previsão dos economistas, que esperavam um recuo de 2,8%, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas neste sábado.

"A China ainda enfrenta pressão deflacionária persistente", disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management. "A pressão pode aumentar nos próximos meses, já que as exportações provavelmente enfraquecerão."

"Mesmo que a China e os EUA consigam progredir e cortar tarifas nas negociações comerciais, é improvável que as tarifas retornem ao nível anterior a abril", acrescentou Zhang. "Uma política fiscal mais proativa é necessária para impulsionar a demanda interna e resolver o problema da deflação."

Os preços ao consumidor, por sua vez, caíram 0,1% no mês passado em relação ao mesmo período do ano anterior, igualando a queda de 0,1% em março e a previsão de uma pesquisa da Reuters.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,1% em abril ante março, em comparação com uma queda de 0,4% em março. Economistas previam que não haveria alteração nos preços.

A inflação subjacente, excluindo os preços voláteis de alimentos e combustíveis, ficou em 0,5% em abril em relação ao ano anterior, em linha com o aumento registrado em março.

O governo chinês está implementando uma ampla gama de medidas para estimular o consumo em diferentes setores. Na semana passada, anunciou uma série de medidas de estímulo, incluindo cortes nas taxas de juros e uma grande injeção de liquidez.

À medida que a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo pesa sobre as exportações, os gigantes do varejo da China, incluindo JD.com e Freshhippo, de propriedade da Alibaba, iniciaram medidas para ajudar os exportadores a se voltarem para o mercado interno.

Isso pode deprimir ainda mais os preços, já que a confiança dos empresários e consumidores permanece reprimida devido às perspectivas incertas.

Bancos de investimento globais, incluindo o Goldman Sachs, reduziram suas previsões para o Produto Interno Bruto (PIB) da China neste ano, para abaixo da meta oficial de cerca de 5%, atribuindo o rebaixamento à guerra comercial prejudicial.

(Reportagem de Qiaoyi Li, Sophie Yu e Ryan Woo)