Corpo de arquiteto desaparecido após show da Lady Gaga é encontrado

Um corpo com as características do arquiteto Igor Sousa, que havia desaparecido no dia 4 de abril após entrar no mar de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi encontrado próximo às Ilhas Cagarras na manhã deste sábado, 10. Ele e o companheiro, Wesley Danilo, tinham estado na cidade para assistir ao show da cantora Lady Gaga - a apresentação ocorreu no dia anterior ao desaparecimento.

A informação de que um corpo foi encontrado foi repassada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), que ainda aguarda a confirmação oficial do Instituto Médico Legal (IML) sobre a identidade da vítima. O namorado de Igor, entretanto, confirmou ao portal "g1" que o corpo encontrado é o do arquiteto.

Nas redes sociais, Igor já havia compartilhado momentos no Rio de Janeiro em uma outra viagem à região, feita em setembro do ano passado. Inclusive, na Praia de Copacabana, onde desapareceu. Em um vídeo feito de dentro de um avião, o arquiteto se despede do Estado com a legenda: "Rio entregou tudo. Já quero de novo".

Após a confirmação oficial da identidade, feita pelo IML, o corpo de bombeiros deve divulgar uma nota, encerrando as buscas.