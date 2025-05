Engenheiro brasileiro é encontrado morto no litoral da Argentina

O engenheiro civil brasileiro Rafael Barlete Rodrigues, 32, foi encontrado morto na última quarta-feira (7) entre pedras de uma praia no sul de Mar del Plata, na Argentina.

O que aconteceu

O corpo foi encontrado ao meio-dia. Moradores do bairro Los Acantilados ligaram para a emergência ao avistarem o corpo entre as rochas, informou o site local La Capital.

Bombeiros e Defesa Civil percorreram um quilômetro por trilha para chegar ao local. Ele foi encontrado de bruços, vestido com uma camiseta preta e cueca branca, segundo fontes policiais consultadas pelo jornal argentino La Nacion.

As investigações preliminares indicam que o corpo não apresentava sinais de violência. A hipótese da promotoria de Investigação Funcional é que Rodrigues se afogou.

O corpo do brasileiro foi encontrado na costa de Mar del Plata Imagem: Reprodução

Ele trabalhava como voluntário em um albergue havia três meses. Segundo um amigo dele, que identificou o corpo, Rodrigues era introvertido. A última vez que foi visto com vida foi na tarde de terça-feira, por volta das 17h, carregando seu violão.

R$ 21 mil para o traslado

Rafael Barlete com os pais, João Paulo Rodrigues e Odete Barlete Rodrigues Imagem: Reprodução

A família, que mora em Bebedouro, no interior de São Paulo, organiza uma vaquinha para trazer o corpo ao Brasil. O custo do traslado de avião até o Aeroporto de Guarulhos custa em torno de R$ 21 mil. De lá até Bebedouro, a prefeitura vai pagar o valor de R$ 4.000.

Procurado, o Ministério das Relações Exteriores disse que não pode pagar. "O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos, à luz do § 1º do artigo 257 do decreto 9.199/2017", diz em nota.

Embaixadas e Consulados brasileiros podem prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com o governo local e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios.

Ministério das Relações Exteriores

Quem puder ajudar com a vaquinha, a chave pix do pai do Rafael, João Aparecido Rodrigues, é o CPF 407.700.015-72.