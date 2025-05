City empata com Southampton e pode perder 3ª posição no Inglês

O Manchester City ficou no empate sem gols com o lanterna Southampton neste sábado (10), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, os 'Citizens' se mantêm provisoriamente na terceira posição com 65 pontos, correndo o risco de serem ultrapassados por Newcastle (4º, 63 pontos) ou Chelsea (5º, 63 pontos), que se enfrentam no domingo.

O empate com o último colocado também pode complicar o City na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Faltando dois jogos para o fim do campeonato, o time do técnico Pep Guardiola precisa terminar entre os cinco primeiros da tabela e também está ameaçado por Nottingham Forest (6º, 61 pontos) e Aston Villa (7º, 60 pontos), que ainda jogam na rodada.

Entre os demais jogos já encerrados do dia, destaque para a vitória do fora de casa do Everton (13º) sobre o Fulham (11º) por 3 a 1, de virada.

Também neste sábado, Brentford e Brighton (8º e 9º, ambos com 55 pontos) venceram como visitantes Ipswich Town (18º) e Wolverhampton (14º), respectivamente.

-- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Ipswich Town - Brentford 0 - 1

Fulham - Everton 1 - 3

Southampton - Manchester City 0 - 0

Wolverhampton - Brighton 0 - 2

(13h30) Bournemouth - Aston Villa

- Domingo:

(08h00) Newcastle - Chelsea

(10h15) Nottingham - Leicester

Tottenham - Crystal Palace

Manchester United - West Ham

(12h30) Liverpool - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 82 35 25 7 3 81 35 46

2. Arsenal 67 35 18 13 4 64 31 33

3. Manchester City 65 36 19 8 9 67 43 24

4. Newcastle 63 35 19 6 10 66 45 21

5. Chelsea 63 35 18 9 8 62 41 21

6. Nottingham 61 35 18 7 10 54 42 12

7. Aston Villa 60 35 17 9 9 55 49 6

8. Brentford 55 36 16 7 13 63 53 10

9. Brighton 55 36 14 13 9 59 56 3

10. Bournemouth 53 35 14 11 10 55 42 13

11. Fulham 51 36 14 9 13 51 50 1

12. Crystal Palace 46 35 11 13 11 44 48 -4

13. Everton 42 36 9 15 12 39 44 -5

14. Wolverhampton 41 36 12 5 19 51 64 -13

15. Manchester United 39 35 10 9 16 42 51 -9

16. Tottenham 38 35 11 5 19 63 57 6

17. West Ham 37 35 9 10 16 40 59 -19

18. Ipswich Town 22 36 4 10 22 35 77 -42

19. Leicester 21 35 5 6 24 29 76 -47

20. Southampton 12 36 2 6 28 25 82 -57

