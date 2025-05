Cadela entra em ambulância e acompanha tutor atropelado até hospital no RS

Do UOL, em São Paulo

Socorristas do Samu gravaram o momento em que uma cadela se recusa a sair do lado do tutor dela, um homem de 69 anos, que foi atropelado em Soledade (RS).

O que aconteceu

Animal entrou na ambulância após idoso ser estabilizado e colocado em maca dentro do veículo. O atropelamento foi na quinta-feira, na BR-386. Segundo Luiz Henrique Bohrer, responsável pelo socorro e pelo registro, a cadela estava ao lado do dono ainda na pista, logo após o acidente, tentando evitar a aproximação de pessoas.

Quando foram transferir o homem ferido até o hospital, socorristas decidiram levar a cadela junto. Luiz Henrique contou que ele e a colega Venilda Devitte tiveram medo de a cadela ficar abandonada ou de ser atropelada correndo atrás da ambulância, já que ela não saiu do veículo, mesmo após tentativas de terceiros.

Na hora de deslocar até o hospital, não tinha jeito de ela sair. Um senhor que estava junto tentou pegar, mas ela tentou morder ele. Aí decidimos que não íamos deixar ela ali.

Luiz Henrique Bohrer, ao UOL

No hospital, a cadela chegou a subir na maca. Ela foi resgatada por uma protetora animal e vai ficar sob cuidados de uma ONG até a melhora do tutor, segundo o socorrista.

Dono da cadela teve fratura no fêmur e traumatismo craniano. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde em Passo Fundo após receber os primeiros socorros no Hospital Frei Clemente, em Soledade. Não há previsão de alta.