Brasileiro de 32 anos é encontrado morto em praia de Mar del Plata, na Argentina

O brasileiro Rafael Barlete Rodrigues, de 32 anos, foi encontrado morto numa praia de Mar del Plata, destino turístico na costa da Argentina, a 260 quilômetros da capital Buenos Aires.

Rodrigues é natural de Bebedouro, no interior de São Paulo, e trabalhava em um hostel na cidade, segundo o La Nación. O brasileiro foi reconhecido por um amigo, depois que o corpo foi avistado por moradores, que ligaram para os serviços de emergência.

Após receber o alerta, na quarta-feira, 7, os bombeiros e a Defesa Civil percorreram um quilômetro por trilha de pedras para resgatar o corpo. Ele estava perto do mirante Los Acantilados, um ponto elevado e com pouca infraestrutura turística, mais frequentado por moradores e pescadores.

Autoridades da Argentina investigam a causa da morte. As perícias iniciais indicaram que o corpo não apresentava sinais de violência, e a principal hipótese é que ele tenha morrido afogado.

Nas redes sociais, a família fez uma campanha de financiamento coletivo para trazer o corpo de volta ao Brasil.

"A família, residente em Bebedouro (SP), enfrenta agora, além da dor da perda, o desafio financeiro de realizar o translado internacional do corpo para que possa ser velado e sepultado perto de seus entes queridos", diz o texto publicado no grupo para a vaquinha, que conta com mais de 400 participantes.

"Infelizmente, esse processo é muito caro, e a família não tem condições de arcar sozinha com os custos. Por isso, estamos organizando esta vaquinha solidária, para que, juntos, possamos oferecer esse último gesto de amor e respeito", conclui o apelo.

Nas redes sociais, Rodrigues costumava compartilhar fotos de paisagens das viagens que fazia. Segundo a imprensa argentina, ele foi visto com vida pela última vez na tarde de terça-feira, perto das falésias e carregava seu violão.