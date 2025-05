Brasil chega à decisão da Copa do Mundo de beach soccer

O Brasil está na decisão da Copa do Mundo de beach soccer. A classificação veio neste sábado (10) com uma vitória por 4 a 2 sobre Portugal, na Paradise Arena, em Victoria (Seicheles), pelas semifinais da competição.

Brazil will defend their #BeachSoccerWC title! ? ? FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 10, 2025

Agora, a equipe comandada pelo técnico Marco Octavio enfrenta a Bielorrússia, a partir das 12h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (11), na decisão da competição.

"É alegria máxima, é um orgulho desses jogadores que entregam o máximo que eles podem e o que não podem. Quero também glorificar a equipe de Portugal, que é espetacular, campeã europeia. Foi um jogo de xadrez, soubemos estudar bem e jogar, acima de tudo, com muito amor à camisa. Falta um passo a mais, estamos felizes. Vamos acordar amanhã 100% concentrados para tentar mais um título para o Brasil", declarou o treinador em entrevista à CBF TV.

Com a bola rolando, Portugal abriu o placar com Bernardo Lopes ainda no primeiro período. O empate do Brasil saiu apenas no segundo período, com Thanger, de bicicleta. Felipe, com uma bomba, virou para a seleção brasileira. Mas André Lourenço voltou a deixar o placar igualado.

Porém, a jornada era mesmo do Brasil, que garantiu a classificação com gols, no terceiro período, de Rodrigo e de Catarino.