Bayern se despede de Müller com vitória; Leipzig dá adeus à Champions

O Bayern de Munique comemorou a conquista do 34º título alemão com uma vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach neste sábado (10), pela 33ª rodada da Bundesliga, em jogo que marcou a despedida do ídolo Thomas Müller.

Com a vitória, o Bayern soma 79 pontos antes da última rodada do campeonato, no próximo fim de semana, na qual enfrentará o Hoffenheim fora de casa.

O time bávaro garantiu o título na semana passada, depois de empatar em 3 a 3 com o Leipzig e com o empate do Bayer Leverkusen com o Freiburg em 2 a 2.

Neste sábado, o Bayern de Munique venceu com gols de Harry Kane (30') e Michael Olise (90').

Kane, que marcou seu 25º gol na Bundesliga, deve terminar o campeonato como artilheiro, já que tem seis de vantagem sobre Patrik Schick (Leverkusen) e Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).

Aos 31 anos, o capitão inglês finalmente pôde comemorar seu primeiro título na carreira: "É uma sensação incrível... valeu a pena esperar (...) Estou curtindo cada minuto", declarou.

O jogo na Allianz Arena foi o último de Müller diante da torcida do Bayern, que ovacionou o jogador quando foi substituído no final do segundo tempo.

O veterano expressou sua "emoção" na despedida do público: "75 mil corações bateram um pouco por mim", declarou.

Depois da partida, o time de Munique levantou o troféu de campeão alemão.

Mais cedo, o Freiburg venceu o Kiel por 2 a 1, enquanto o Leipzig empatou sem gols com o Werder Bremen e ficou sem chances de classificação para a Liga dos Campeões.

- Freiburg coloca pressão no Dortmund -

Graças aos gols de Johan Manzambi (45'+2) e Lucas Höler (58'), o Freiburg virou sobre o Kiel depois de sair atrás aos 24 minutos.

Com esta vitória, o time reforça sua quarta posição, a última que dá vaga na próxima Champions, alcançando 55 pontos.

O resultado obriga o Borussia Dortmund (51') a vencer o Bayer Leverkusen (2º) fora de casa no domingo para manter suas chances de classificação para a principal competição europeia na última rodada.

Por sua vez, o RB Leipzig (51 pontos) disse adeus à essa acirrada batalha com o decepcionante empate em 0 a 0 na visita ao Werder Bremen.

No fundo da tabela, o lanterna Bochum foi derrotado em casa pelo Mainz (4 a 1) e caiu para a segunda divisão, assim como o Kiel.

-- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Wolfsburg - Hoffenheim 2 - 2

- Sábado:

Werder Bremen - RB Leipzig 0 - 0

Bochum - Mainz 1 - 4

Holstein Kiel - Freiburg 1 - 2

Union Berlin - Heidenheim 0 - 3

B. de Munique - B. Mönchengladbach 2 - 0

- Domingo:

(10h30) Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

(12h30) Eintracht Frankfurt - St Pauli

(14h30) Stuttgart - Augsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 79 33 24 7 2 95 32 63

2. Bayer Leverkusen 68 32 19 11 2 68 37 31

3. Eintracht Frankfurt 56 32 16 8 8 63 43 20

4. Freiburg 55 33 16 7 10 48 50 -2

5. Borussia Dortmund 51 32 15 6 11 64 49 15

6. Mainz 51 33 14 9 10 53 41 12

7. RB Leipzig 51 33 13 12 8 51 45 6

8. Werder Bremen 48 33 13 9 11 50 56 -6

9. B. Mönchengladbach 45 33 13 6 14 55 56 -1

10. Stuttgart 44 32 12 8 12 57 51 6

11. Augsburg 43 32 11 10 11 34 45 -11

12. Wolfsburg 40 33 10 10 13 55 54 1

13. Union Berlin 37 33 9 10 14 33 50 -17

14. Hoffenheim 32 33 7 11 15 46 64 -18

15. St Pauli 31 32 8 7 17 26 37 -11

16. Heidenheim 29 33 8 5 20 36 60 -24

17. Holstein Kiel 25 33 6 7 20 49 77 -28

18. Bochum 22 33 5 7 21 31 67 -36

tba/mcd/cl/cb

© Agence France-Presse