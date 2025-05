'Alexa' com telinha está com R$ 179 de desconto; saiba se vale comprar

O Echo Show 5 de 3ª geração está com 25% de desconto e o preço caiu de R$ 699 para R$ 519,87 no pagamento à vista. Equipado com a assistente virtual Alexa, o aparelho vem com um novo processador e outras melhorias e promete estar mais "esperto" do que as gerações anteriores.

O dispositivo pode ser usado no quarto, mesa do escritório ou até na cozinha —dá, por exemplo, para acompanhar receitas enquanto faz a preparação. O Guia de Compras UOL testou o modelo e conta o que mudou em relação à segunda geração.

Ele está disponível nas cores preto ou branco e também é possível adquirir um suporte articulado, que é ótimo para posicionar o aparelho no ângulo mais adequado, além de oferecer uma saída USB-C para carregamento de celular.

O que a 3ª geração da Echo Show 5 tem de bom

Se utilizar ele como um tipo de rádio-relógio, na mesa de cabeceira ao lado da cama, ele pode ajudar com atividades como:

Controlar as luzes do quarto;

Ouvir músicas ou podcasts antes de dormir;

Pedir notícias ao acordar;

Perguntar a previsão do tempo;

Configurar alarmes e timers variados;

Fazer chamadas de vídeo;

Monitorar o pet pela câmera quando não está em casa;

Colocar fotos, como um porta-retratos digital.

Imagem: Amazon

O que mudou na terceira geração

À primeira vista, a segunda e a terceira geração são idênticas: uma tela de 5,5 polegadas com um alto-falante projetado para trás. Colocando lado a lado, porém, dá para perceber que o novo Echo Show 5 tem um acabamento mais refinado e é um pouquinho mais longo do que a versão anterior.

Isso para acomodar um alto-falante mais potente (1,75 polegada) que, de acordo com a empresa, oferece "vocais mais limpos e baixos mais profundos".

Mas a maior mudança está por dentro: o processador AZ2 Neural Edge da Amazon, que equipa os dispositivos mais recentes da linha. Esse chip possui aprendizado de máquina e detecção de fala aprimorados e, aliado à atualização dos microfones do aparelho, faz com que a Alexa reconheça seus comandos e responda mais rápido.

Isso é algo de que muitos usuários queixavam-se sobre a segunda geração do Echo Show 5: às vezes, ele simplesmente não te ouve ou demora vários segundos para executar uma ação, como ligar uma luz.

Echo Show 5 (3ª geração) x Echo Show 5 (2ª geração) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Prós

Novo processador: respostas até 20% mais rápidas;

Arranjo de microfones aprimorado: te ouve melhor;

Alto-falante interno maior: mais volume e qualidade sonora.

Contras

Resolução da câmera para videochamadas tem apenas 2 MP (megapixels).

Vale a pena?

Ambos têm as mesmas funções de casa inteligente. Mas, de fato, a terceira geração ouve melhor e responde mais rápido. A qualidade sonora também está notavelmente melhor, com um som mais potente e sem distorções.

Só faltou uma câmera aprimorada, mas ela segue a mesma de 2 MP do modelo anterior —o que é "ok" para fazer videochamadas em uma tela desse tamanho.

Essas mudanças, apesar de muito bem-vindas, não são suficientes para fazer alguém trocar seu Echo Show 5 "antigo", mas são relevantes o bastante para quem ainda não tem um.

*Com informações de texto publicado em 17/07/2024.

