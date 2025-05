Wall Street sobe com foco nas negociações comerciais entre EUA e China

Por Purvi Agarwal e Johann M Cherian

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, marcando seu terceiro dia consecutivo de ganhos, com os investidores avaliando novos comentários do presidente Donald Trump sobre as tarifas contra a China antes de reunião entre os dois países no fim de semana.

Mais cedo, os futuros haviam caído brevemente depois que Trump disse que Pequim deveria abrir seu mercado para os Estados Unidos e que tarifas de 80% sobre os produtos chineses "parecem corretas". As taxas estão atualmente em 145%.

Representantes das duas maiores economias do mundo vão se reunir na Suíça no fim de semana para discutir as tarifas, com os investidores esperando que as negociações possam resolver uma guerra comercial contundente que levantou preocupações sobre o crescimento econômico global e deixou os mercados, as empresas e o Federal Reserve em modo de espera.

"Qualquer pessoa que pense que o acordo está sendo fechado em 80% não está vendo as coisas com clareza. Você verá que eles chegarão a algo mais razoável com o tempo, mas esse foi um passo na direção certa", disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital.

Os principais índices de Wall Street fecharam em alta na quinta-feira, com os investidores comemorando um acordo comercial firmado entre a Reino Unido e os EUA - o primeiro desse tipo desde que Trump suspendeu suas tarifas iniciais no mês passado.

A Reuters informou que, segundo fontes, a Índia ofereceu reduzir sua diferença tarifária em relação aos EUA para menos de 4%, dos atuais quase 13%, em troca de uma isenção das tarifas de Trump.

"Veremos vários acordos com as principais nações e isso permitirá que os CEOs tenham um pouco mais de confiança para começar a planejar e possivelmente investir tudo o que estava em espera", disse Hayes.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,12%, para 41.418,82 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,27%, a 5.679,43 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,51%, para 18.019,61 pontos.

O setor de energia, com alta de 0,8%, liderava os ganhos entre os 11 setores do S&P 500.