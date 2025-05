Wall St fecha quase estável com foco nas negociações EUA-China

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações nos Estados Unidos encerraram a semana com uma nota tranquila nesta sexta-feira, após oscilarem entre leves ganhos e quedas, com os investidores avaliando os comentários do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre as tarifas chinesas antes das negociações comerciais entre os dois países no fim de semana.

Os principais índices de Wall Street terminaram a semana levemente em queda.

Trump disse que Pequim deveria abrir seu mercado para os EUA e que o estabelecimento de tarifas de 80% sobre os produtos chineses "parece correto". Os comentários marcaram sua primeira sugestão específica em uma mudança para as taxas, atualmente em 145%.

Representantes das duas potências econômicas se reunirão na Suíça no fim de semana para discutir as tarifas. Os investidores esperam que esse seja o primeiro passo para diminuir a guerra comercial que gerou preocupações com o crescimento econômico global e o ressurgimento da inflação.

"A China é o foco principal, e é nela que as consequências são maiores devido às práticas comerciais de longo prazo que realmente precisam ser melhoradas", disse Russell Price, economista-chefe da Ameriprise em Troy, Michigan.

"Isso pode acontecer de qualquer maneira, porque pelo menos eles estarão juntos na mesma sala."

Embora muitos tenham considerado as discussões deste fim de semana como sendo de natureza mais preliminar, Trump disse na quinta-feira que espera conversas substanciais.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,29%, para 41.249,38, o S&P 500 teve variação negativa de 0,07%, para 5.659,91 pontos, e o Nasdaq Composite ficou estável, a 17.928,92 pontos.

Durante a semana, o S&P 500 caiu 0,47%, o Nasdaq caiu 0,27% e o Dow caiu 0,16%.

Os mercados têm estado voláteis desde que Trump anunciou pela primeira vez uma série de tarifas sobre países de todo o mundo em 2 de abril, mas as ações se recuperaram para níveis próximos aos observados pouco antes do anúncio das tarifas, em parte devido aos sólidos lucros corporativos.

Das 450 empresas do S&P 500 que divulgaram lucros até a manhã desta sexta-feira, cerca de 76% superaram as expectativas dos analistas. Mas muitas também cortaram ou retiraram suas previsões devido ao ambiente comercial incerto.

O setor de energia subiu 1,1% e liderou os ganhos entre os 11 setores do S&P 500, uma vez que os preços do petróleo subiram devido ao otimismo antes das negociações, enquanto o setor de saúde caiu 1,1%, apresentando o pior desempenho da sessão.