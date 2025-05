Wall St abre em alta antes da reunião entre EUA e China no fim de semana

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira, com os investidores avaliando novos comentários do presidente Donald Trump acerca das tarifas dos Estados Unidos sobre a China, antes de uma reunião entre os dois países no fim de semana.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,09% na abertura, para 41.405,48 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,28%, a 5.679,65 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,53%, para 18.022,549 pontos.

(Reportagem de Purvi Agarwal em Bengaluru)