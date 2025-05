UNRWA diz que é insubstituível na distribuição de ajuda em Gaza

É "muito difícil" imaginar a distribuição de ajuda humanitária em Gaza sem a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), disse uma porta-voz da organização nesta sexta-feira (9).

Os Estados Unidos anunciaram na quinta-feira uma nova fundação será em breve responsável por distribuir ajuda humanitária no território palestino, afetado por grave escassez de suprimentos devido à guerra entre o Hamas e Israel.

"É impossível substituir a UNRWA em um lugar como Gaza. Somos a maior organização humanitária", disse a porta-voz Juliette Touma em uma coletiva de imprensa em Amã.

Não se sabe detalhes sobre esta fundação, mas uma "Fundação Humanitária para Gaza" sem fins lucrativos foi registrada na Suíça desde fevereiro, com sede em Genebra.

Em Gaza, "temos mais de 10.000 pessoas trabalhando para entregar os poucos suprimentos restantes", e a organização também administra abrigos para famílias deslocadas, explicou Touma.

Israel retomou a ofensiva em Gaza em 2 de março e desde então proibiu a entrada de ajuda humanitária no território palestino, lar de 2,4 milhões de pessoas.

As autoridades israelenses afirmam que, com esse bloqueio, buscam forçar o Hamas a libertar os reféns ainda mantidos em Gaza desde o ataque do movimento islamista em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel.

Israel acusa o Hamas de desviar ajuda humanitária e sugeriu que ela fosse distribuída em centros controlados pelo exército israelense, uma proposta criticada pela ONU e organizações humanitárias.

"Não participaremos de nenhuma operação de ajuda que não respeite os nossos princípios humanitários de independência, humanidade e imparcialidade", disse Rolando Gómez, porta-voz da ONU em Genebra, nesta sexta-feira.

