Trump vai promover mensagem de "autodeportação"

Por Jeff Mason e Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump planeja assinar nesta sexta-feira um incentivo aos imigrantes que estão nos Estados Unidos ilegalmente a deixar o país voluntariamente, disse uma autoridade da Casa Branca.

A iniciativa "Project Homecoming" vai incentivar os migrantes a se "autodeportarem" com a assistência do governo federal e apoio financeiro, ou enfrentarão a aplicação da lei e penalidades, de acordo com a fonte.

Trump, um republicano, assumiu o cargo em janeiro prometendo deportar milhões de pessoas, mas até agora tem ficado atrás das deportações de seu antecessor democrata Joe Biden. O governo Biden enfrentou altos níveis de imigração ilegal e rapidamente devolveu muitos dos que foram pegos cruzando a fronteira, aumentando o número de deportações.

O governo Trump tentou incentivar os migrantes a saírem voluntariamente, ameaçando com multas pesadas, tentando retirar o status legal e deportando migrantes para prisões na Baía de Guantánamo e em El Salvador.

O Departamento de Segurança Interna disse na segunda-feira que ofereceria uma bolsa de US$1.000 e assistência de viagem aos migrantes que decidissem deixar o país voluntariamente.

Um rascunho da iniciativa de Trump prevê que ele vai dirigir um fluxo "de deportação agressivo e em grande escala, inclusive com um adicional de 20.000 policiais" para imigrantes no país ilegalmente que se recusem a sair.

Não ficou claro quais policiais o governo Trump usaria para a força suplementar.

(Reportagem de Jeff Mason e Ted Hesson; reportagem adicional de Ryan Patrick Jones)