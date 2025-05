Trump manda recado para Putin e Zelenskiy: 'Acabem com essa guerra'

Por Jeff Mason e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que gostaria que o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, "acabassem com essa guerra" na Ucrânia, enquanto pressiona por um cessar-fogo de 30 dias.

Trump, que parte na segunda-feira em uma viagem à Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, foi questionado sobre qual seria sua mensagem para Putin após aviso da embaixada dos EUA em Kiev sobre um ataque aéreo "potencialmente significativo" nos próximos dias.

"Tenho uma mensagem para ambas as partes: acabem com essa guerra", disse Trump sobre a Ucrânia e a Rússia.

"Acabem com essa guerra estúpida. Essa é a minha mensagem para ambos", disse Trump a jornalistas no Salão Oval.

A embaixada disse em seu site que recebeu informações sobre um ataque aéreo que pode ocorrer a qualquer momento nos próximos dias.

"A embaixada, como sempre, recomenda que os cidadãos norte-americanos estejam preparados para se abrigar imediatamente caso um alerta aéreo seja anunciado", disse.

A Casa Branca disse que Trump teve uma ligação "muito boa e produtiva" com Zelenskiy na quinta-feira e que Trump espera que tanto a Ucrânia quanto a Rússia concordem na próxima semana com uma proposta de cessar-fogo de 30 dias.

Em Kiev, o chefe de gabinete de Zelenskiy, Andriy Yermak, disse que conversou por telefone nesta sexta-feira com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e outras autoridades sobre a proposta de cessar-fogo como parte dos movimentos em direção a um acordo de paz.

"O foco principal foi a questão do cessar-fogo e as perspectivas de um acordo de paz", escreveu Yermak no Telegram, acrescentando que os enviados dos EUA Steve Witkoff e Keith Kellogg também participaram. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, também estava presente.

"Também foi discutida a importância de implementar os pontos sobre os quais nossos presidentes concordaram", escreveu Yermak.

(Reportagem de Jeff Mason, Steve Holland e Doina Chiacu)