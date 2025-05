Trump diz que tarifa de 80% sobre os produtos chineses "parece correta"

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que tarifas de 80% sobre os produtos chineses "parecem corretas", no momento em que representantes de ambos os países se preparam para as negociações no fim de semana buscando conter uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o negociador-chefe de comércio, Jamieson Greer, irão se reunir com o czar econômico chinês, He Lifeng, na Suíça, no que pode ser o primeiro passo para resolver suas disputas comerciais.

"A China deveria abrir seu mercado para os EUA - seria muito bom para eles!!! Mercados fechados não funcionam mais!!!", disse Trump em uma postagem no Truth Social.

"Uma tarifa de 80% sobre a China parece correta. Depende de Scott B", disse Trump.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump aumentou os impostos sobre as importações da China para 145%, além daqueles que ele impôs sobre muitos produtos chineses durante seu primeiro mandato e aqueles cobrados de Pequim pelo governo Biden.

A China revidou impondo restrições à exportação de alguns elementos de terras raras e aumentando as tarifas sobre os produtos dos EUA para 125%, além de taxas extras sobre produtos selecionados, incluindo soja e gás natural liquefeito.

As negociações do fim de semana em Genebra foram descritas pelos funcionários do governo Trump como um passo para diminuir as tensões com a China.

