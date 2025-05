Trump diz que EUA têm muitos acordos comerciais 'em andamento'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 9, que há "muitos acordos comerciais em andamento", um dia após Washington anunciar um acordo com o Reino Unido, o primeiro com um grande parceiro comercial desde o tarifaço anunciado no começo de abril.

Em postagem na manhã desta sexta em sua rede social, a Truth Social, Trump afirmou que os próximos acordos são "todos bons (ÓTIMOS!)".

No fim de semana, autoridades dos EUA e da China deverão iniciar discussões tarifárias na cidade suíça de Genebra.