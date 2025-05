Trump diz estar OK com aumento de impostos sobre ricos dos republicanos

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta sexta-feira seus pares republicanos no Congresso sobre as consequências políticas se eles aumentarem os impostos sobre os norte-americanos mais ricos, mas acrescentou que para ele é "OK" se aumentarem a alíquota máxima de impostos.

"Os republicanos provavelmente não deveriam fazer isso, mas estou OK se fizerem!!!", escreveu Trump em uma publicação em sua plataforma de mídia social.

Trump havia pedido em particular ao presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Mike Johnson, que aumentasse a alíquota do imposto, disseram fontes à Reuters na quinta-feira.

O presidente republicano sugeriu um aumento de 37% para 39,6% para aqueles que ganham US$ 2,5 milhões ou mais, ou para aqueles que ganham US$ 5 milhões em processos conjuntos, com exceções para pequenas empresas, disse uma fonte.

Trump disse nesta sexta-feira que os democratas se aproveitariam de "até mesmo um 'PEQUENO' aumento de impostos para os 'RICOS'", citando o ex-presidente republicano George H.W. Bush, que perdeu sua candidatura à reeleição depois de dizer "Leia meus lábios: sem novos impostos" durante sua campanha eleitoral de 1988.

Os republicanos na Câmara e no Senado estão tentando prorrogar os cortes de impostos de 2017 promulgados durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca, que vão expirar este ano.

Trump e os parlamentares republicanos citaram a possível prorrogação como um alívio para os norte-americanos e um impulso econômico em meio às tarifas de Trump sobre produtos importados, e prometeram aprová-la como parte de um projeto de lei orçamentária maior neste verão.

Até o momento, Johnson e outros republicanos importantes têm resistido a impostos mais altos sobre os ricos, apesar da pressão da base populista MAGA de Trump.

(Reportagem de Susan Heavey)