Tráfego aéreo de Newark foi atingido por novo apagão de 90 segundos nas comunicações

Por David Shepardson

(Reuters) - A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) informou nesta sexta-feira que sofreu um novo apagão em uma instalação da Filadélfia que supervisiona o tráfego aéreo no aeroporto Newark Liberty, a mais recente em uma série de problemas com equipamentos que tem prejudicado o tráfego e alarmaram o público.

A FAA disse que a interrupção das telecomunicações afetou as comunicações e os visores de radar no Controle de Aproximação por Radar do Terminal da Filadélfia, que orienta as aeronaves que entram e saem do Newark Liberty, por volta das 3h55 (horário local) desta sexta-feira, e durou aproximadamente 90 segundos.

A WABC informou que os controladores de tráfego aéreo puderam ser ouvidos em uma transmissão de rádio dizendo a um avião da FedEx que suas telas ficaram escuras.

O incidente mais recente destaca o envelhecimento da infraestrutura da rede de controle de tráfego aéreo e ocorre um dia depois que o secretário de Transportes, Sean Duffy, propôs gastar bilhões de dólares para melhorá-la nos próximos três a quatro anos.

A FAA disse na quarta-feira que estava tomando medidas imediatas para resolver os problemas contínuos que desorganizaram centenas de voos em Newark desde 28 de abril, especialmente da United Airlines, a maior empresa aérea do aeroporto localizado nos arredores da cidade de Nova York.

A FAA disse que está aumentando a equipe de controladores de tráfego aéreo, acrescentando três novas conexões de telecomunicações de banda larga e implantando um sistema de backup temporário para o controle de tráfego da Filadélfia durante a mudança para uma rede de fibra óptica mais confiável.

Duffy disse na quinta-feira que a FAA tinha duas linhas redundantes "ambas funcionando agora" na Filadélfia.

A FAA não respondeu imediatamente por que o backup não impediu o incidente desta sexta-feira.

Newark tem sido afetado por obras nas pistas, interrupções de equipamentos da FAA e escassez de pessoal de controle de tráfego aéreo, o que levou os parlamentares a solicitar urgentemente investigações e novos financiamentos.

A FlightAware informou que, nesta sexta-feira, Newark estava sofrendo atrasos nos voos de chegada, com uma média de mais de quatro horas, e atrasos nas partidas, com uma média de uma hora ou mais.

Duffy disse na quinta-feira que os controladores que supervisionam os aviões no movimentado aeroporto perderam contato com as aeronaves em 28 de abril por 30 a 90 segundos, um incidente que gerou um sério alarme.

No ano passado, a FAA transferiu o controle do espaço aéreo de Newark para a Filadélfia a fim de lidar com a falta de pessoal e o congestionamento do tráfego na área da cidade de Nova York.

(Reportagem de David Shepardson; reportagem adicional de Doyinsola Oladipo e Rajesh Kumar Singh)