Tebet elogia Sidônio, mas diz que governo não consegue comunicar os avanços

Do UOL, em São Paulo

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, elogiou o trabalho do ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, mas disse que o governo Lula não consegue mostrar à população o que tem sido feito.

O que aconteceu

Tebet criticou comunicação do governo, mas elogiou ministro responsável pela área. "Lamentavelmente, o grande problema do nosso governo é a comunicação", disse. A declaração ocorreu em entrevista à Carta Capital.

Ministra afirmou que Sidônio em feito um trabalho "belíssimo". Tebet, no entanto, disse que a população não fica sabendo das ações do governo. "O Sidônio tem feito um trabalho belíssimo, mas a gente não consegue mostrar. Nós nunca tivemos condições tão favoráveis, e a gente não consegue mostrar para a população."

Sidônio assumiu a Secom em janeiro deste ano, em meio à crise de popularidade do governo. Ele substituiu Paulo Pimenta, cuja gestão vinha sendo criticada por aliados.

Tebet citou programas do governo, como o Pé-de-Meia. Ela também falou sobre o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) e a redução da desigualdade social como pontos de destaque desta gestão de Lula.

Ela também culpou a polarização política pelos problemas de comunicação. "Temos tantos números positivos, e a gente lamentavelmente não consegue chegar numa conversa racional com as pessoas, com equilíbrio e moderação, para mostrar o avanço dessas políticas públicas", acrescentou.