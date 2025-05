Moraes vota para rejeitar recurso de Braga Netto sobre uso de vídeo do 8/1

O ministro Alexandre de Moraes votou hoje para rejeitar o recurso da defesa do general Walter Braga Netto (PL) que questionou a exibição de um vídeo com imagens do 8 de Janeiro durante julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Moraes afirmou que o vídeo retrata os atos antidemocráticos "conforme amplamente narrado na denúncia". Para a defesa de Braga Netto, entretanto, o vídeo "extrapola limite da narrativa acusatória" e apresenta imagens de outros episódios —entre eles, os advogados citam a tentativa de invasão à sede da PF em Brasília no dia da diplomação de Lula, em dezembro de 2022.

Em seu voto, ministro disse que durante julgamento afirmou que o conteúdo do vídeo consistia em "fatos públicos e notórios". Os demais ministros da Primeira Turma do STF têm até o próximo dia 16 para votarem no plenário virtual.

O material foi exibido no julgamento que tornou depois Braga Netto, Bolsonaro e outras seis pessoas réus por tentativa de golpe de Estado. "Uma verdadeira guerra campal. Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia, é visto", disse Moraes enquanto as imagens eram reproduzidas.

Durante o próprio julgamento, as defesas dos agora réus criticaram o uso do vídeo. Eles disseram que, apesar de serem cenas exibidas pelas TVs no dia do episódio, tudo que for apresentado no julgamento precisa estar no processo. Reportagem do UOL mostrou que juristas consultados se dividiram sobre a decisão de divulgar ou não o material.