STF decide se condena Zambelli por invasão hacker ao sistema do CNJ

Do UOL, em Brasília

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) começa a julgar, a partir das 11h de hoje, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti Netto por invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O que aconteceu

Julgamento é realizado no plenário virtual. Ação penal já está na fase final. Os ministros vão decidir se condenam ou não Zambelli e Delgatti pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica e definir a eventual pena deles.

O relator do caso e primeiro a votar é Alexandre de Moraes. Os cinco ministros da Turma têm até o dia 16 de maio para apresentar seus votos no sistema do STF.

Se for condenada à prisão, Zambelli pode perder o mandato. Essa punição, porém, só ocorre depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso.

A PGR acusa Zambelli de ter orientado Delgatti a invadir sistema do CNJ para produzir um falso mandado de prisão. De acordo com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, Zambelli e o hacker planejaram e executaram a invasão ao sistema do CNJ para inserir um mandado de prisão falso contra Moraes.

A PGR pede a condenação de ambos. Ainda afirma que Zambelli orientou Delgatti a forjar o documento como se fosse uma ordem oficial do próprio ministro, além de articular um bloqueio de valores na conta de Moraes.

A defesa de Zambelli tentou adiar o julgamento e levá-lo ao plenário físico. O advogado Daniel Bialski defendeu ser fundamental fazer a exposição de seus argumentos oralmente em sessão a ser marcada. O pedido, porém, foi rejeitado. O advogado enviou na quarta-feira ao Supremo um arquivo de áudio com a sua sustentação oral.

À PF, o hacker disse que recebeu dinheiro da deputada para invadir os sistemas do CNJ. Delgatti, conhecido como o "hacker de Araraquara", afirmou que foi procurado pela parlamentar para realizar a invasão. A defesa dele ainda chama a parlamentar de mentora da operação. A deputada nega as acusações.