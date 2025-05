Salah e Alessia Russo são eleitos jogador e jogadora da temporada no futebol inglês

O atacante egípcio do Liverpool, Mohamed Salah, e a atacante inglesa do Arsenal, Alessia Russo, foram eleitos os melhores jogadores da temporada por jornalistas ingleses nesta sexta-feira (9).

Salah, que já havia sido eleito nas temporadas de 2017-2018 e 2021-2022, iguala o recorde de Thierry Henry, três vezes eleito jogador do ano na Inglaterra atuando pelo Arsenal.

Com 28 gols e 18 assistências na Premier League nesta temporada, o egípcio foi um dos jogadores-chave na conquista do 20º título do campeonato inglês pelos 'Reds'.

O egípcio recebeu quase 90% dos votos, superando seu companheiro de equipe Virgil van Dijk, o atacante do Newcastle Alexander Isak e o meio-campista do Arsenal Declan Rice.

Aos 32 anos, Salah recentemente pôs fim às especulações sobre seu futuro ao assinar um novo contrato de dois anos, que o vincula ao Liverpool até 2027.

Na categoria feminina, Alessia Russo se tornou a segunda jogadora do Arsenal a ganhar o prêmio, superando a vencedora anterior, a atacante do Manchester City Khadija Shaw.

