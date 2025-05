Sabalenka vence em sua estreia no WTA 1000 de Roma

A tenista número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, venceu com tranquilidade a russa Anastasia Potapova (nº 34), por 6-2 e 6-2, em sua estreia no WTA 1000 de Roma nesta sexta-feira (9).

Sabalenka, que perdeu a final da edição de 2024 para a polonesa Iga Swiatek, fechou o triunfo no Foro Italico em seu terceiro match point, em pouco mais de uma hora de jogo.

"Estou muito feliz com esta partida, que permitiu que eu me adaptasse às condições de jogo, que são completamente diferentes das de Madri", disse a campeã do WTA 1000 da capital espanhola.

"Levei um tempinho para me acostumar, mas diria que essa partida foi mais sobre adaptação à superfície", disse a bielorrussa.

Sabalenka vai enfrentar na terceira rodada a americana Sofia Kenin (nº 31) que derrotou a russa Anastasia Pavlyuchekova (nº 52) por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-0.

"Contra Sofia é sempre uma partida muito disputada, mal posso esperar para reencontrá-la", garantiu a bielorrussa, que venceu três dos quatro duelos contra Kenin.

Sabalenka chegou à final dos seus últimos quatro torneios, ganhando os títulos em Miami e Madri o que a coloca como favorita a vencer o torneio de Roland Garros (25 de maio a 8 de junho).

"Quando você é a número um do mundo, é sempre a favorita. Sei que se eu jogar no meu nível e tiver a mentalidade certa, posso vencer este torneio, mas não penso nisso, estou focada apenas em mim", concluiu.

--- Resultados desta sexta-feira do WTA 1000 de Roma:

2ª rodada (simples feminino):

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Anastasia Potapova (RUS) 6-2, 6-2

Sofia Kenin (EUA/N.31) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-3, 6-0

Leylah Fernandez (CAN/N.24) x Antonia Ruzic (CRO) 6-4, 6-0

Marta Kostyuk (UCR) x Daria Kasatkina (AUS/N.14) 6-4, 6-2

Elena Rybakina (CAZ/N.11) x Eva Lys (ALE) 7-6 (7/3), 6-2

Magdalena Frech (POL/N.26) x Victoria Azarenka (BLR) 7-5, 6-4

Zheng Qinwen (CHN/N.8) x Olga Danilovic (SRB) 6-1, 6-4

Coco Gauff (EUA/N.4) x Victoria Mboko (CAN) 3-6, 6-2, 6-1

Magda Linette (POL/N.32) x Maria Sakkari (GRE) 1-6, 6-4, 6-1

Emma Raducanu (GBR) x Jil Teichmann (SUI) 6-2, 6-2

Veronika Kudermetova (RUS) x Amanda Anisimova (EUA/N.15) 7-6 (7/5), 7-5

Emma Navarro (EUA/N.10) x Kamilla Rakhimova (RUS) 6-1, 6-3

Clara Tauson (DIN/N.22) x Katie Volynets (EUA) 7-5, 4-1 (abandono)

Linda Noskova (CZE/N.30) x Sonay Kartal (GBR) 6-4, 6-2

Mirra Andreeva (RUS/N.7) x Emiliana Arango (COL) 6-2, 6-4

./bds/jr/dam/pm/aam

© Agence France-Presse